La Remada ‘in scena’ sul lago ad Abbadia, in 106 all’edizione 2023

67 imbarcazioni e 106 vogatori alla tradizionale manifestazione del Centro Sport di Abbadia

L’equipaggio 4k della Canottieri Lecco ha tagliato per primo il traguardo

ABBADIA – Una splendida giornata estiva ha fatto da cornice alla Remada di Abbadia Lariana, la tradizionale manifestazione targata Centro Sport.

Anche quest’anno in tanti si sono radunati sulla spiaggia del Parco Ulisse Guzzi per applaudire i partecipanti alla gara (a carattere non competitivo): 106 i vogatori presenti per un totale di 67 imbarcazioni che hanno colorato le acque del lago.

La partenza, puntuale, è avvenuta alle ore 10, dopo la benedizione del parroco Don Fabio Molteni, tra applausi e l’entusiasmo dei presenti: 9 i km di percorso, da Abbadia a Mandello con ritorno a Lecco (Orsa Maggiore) e traguardo fissato nuovamente ad Abbadia.

L’equipaggio più veloce è stato il 4k della Canottieri Lecco che ha coperto la distanza in 30 minuti esatti. Dietro di loro il quattro di coppia, sempre Canottieri Lecco, 32 minuti, e in terza posizione l’otto della Canottieri Moto Guzzi di Mandello, risultata la società con il maggior numero di iscritti (22).

Altri premi sono stati assegnati al partecipante più giovane, Riccardo Riva nato il 9 agosto 2013, e al meno giovane: Luciano Belloni, nato il 26 giugno 1937. Il premio per l’imbarcazione più caratteristica è andato a Simone “Tinto” Soroldoni, di Abbadia, che in un’ora e 9 minuti è riuscito a completare la Remada a bordo di un sup.

Soddisfazione per la riuscita della manifestazione è stata espressa dal presidente del Centro sport Luca Donato e dai tanti volontari del sodalizio che hanno reso possibile non solo la prova sportiva, ma anche la quattro giorni di festa con musica e buona cucina.

GALLERIA FOTOGRAFICA