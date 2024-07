Lecco, nuove attrezzature meccaniche per la Protezione Civile

18.720 euro per il completamento di una minipala multifunzionale

Sarà indispensabile per svolgere gli interventi in sicurezza

LECCO – In arrivo nuove attrezzature meccaniche per la protezione civile . Il 24 luglio è stata appaltata la fornitura a completamento di una minipala impiegata nelle operazioni dell’istituzione governativa per l’ importo netto contrattuale di 18.720 euro .

A seguito di ricognizione delle attrezzature in dotazione alla colonna mobile provinciale di protezione civile, è stata valutata l’opportunità di procedere con l’acquisto di attrezzature meccaniche per il completamento di una minipala multifunzionale, indispensabile a svolgere in condizioni di sicurezza ed efficienza attività in regime ordinario e di emergenza.

Le attrezzature che verranno acquistate sono una coppia di zavorre laterali da 180 kg, una pinza mordente da 13 cm, una spazzola raccoglitrice e una spazzola laterale con rispettive vasche di raccolta anti-polveri. A concludere la campagna acquisti una lama frontale di 20 cm con altezza massima della pala a 590 mm e quattro pneumatici completi di cerchioni e profilo battistrada tipo “Tractor”.

Il vincitore dell’appalto avrà tempo fino al 15 settembre 2024 per consegnare la fornitura al Centro polifunzionale di emergenza di Erba Laghi.