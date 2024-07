Lecco, settimana di interventi per i Cantonieri di Comunità

Conclusi i lavori su via dei Poggi e viale Adamello

Proseguono gli interventi a Pescarenico, Olate e sul Lungolago

LECCO – Si è appena conclusa un’intensa settimana fatta di interventi e lavori in città per i Cantonieri di Comunità di Lecco. Il progetto, sviluppato dal comune di Lecco sul motto “Prendersi cura dei luoghi significa prendersi cura delle persone”, raccoglie una decina di persone divise in diverse “squadre sentinella” al servizio dei cittadini per mantenere ordine e decoro nei quartieri.

Durante la settimana che va da lunedì 15 luglio a venerdì 19 i Cantonieri hanno concluso i lavori di riordino del verde dei sentieri urbani su via ai Poggi e il riordino del verde al SAI di Viale Adamello. È stato inoltre affisso un monitor al CPA.

Continuano inoltre le operazioni di cippatura al CFP Montessori e la riverniciatura delle ringhiere del nido di Pescarenico. Prosegue anche, con la collaborazione di #Casavincenza, la cura della piazza della chiesa di Olate, mentre con l’aiuto del CDI di Pescarenico procede la cura dell’aiuola della Lucia sul Lungolago.