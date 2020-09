400 lavoratori positivi al covid, l’Usb presenta un esposto contro l’Asst di Lecco

I sindacati chiedono una verifica su quanto accaduto

LECCO – L’Unione Sindacale di Base (Usb) presenterà presso la Procura del Tribunale di Lecco un esposto per verifica mancati adempimenti e procedure relative alla pandemia da covid-19 presso l’Asst di Lecco.

“L’esposto nasce dal sospetto che negligenza, imperizia e imprudenza, da parte della dirigenza aziendale siano stati alla base dei pesanti esiti della pandemia nell’Asst – hanno fatto sapere i sindacati -. 347 deceduti nei soli ospedali; 331 positivi al covid tra i lavoratori della Asst, a cui bisogna aggiungere i quasi 70 lavoratori delle ditte operanti in appalto, soprattutto quelli della ditta Dussmann; 832 lavoratori in malattia tra marzo e aprile 2020”.

In questi ultimi sei mesi, i delegati Usb dell’Asst di Lecco hanno raccolto documentazione e prove testimoniali riportate in sei pagine di esposto, avvalorati da 53 allegati: “Già da marzo 2020 avevamo esortato, e quindi ammonito, la dirigenza aziendale a modificare alcuni comportamenti, che, stando alle nostre valutazioni, avrebbero arrecato danni irreparabili ai lavoratori e ai pazienti ma neppure l’aver paventato la possibilità di presentare un esposto alla Procura di Lecco è servito ad ottenere che venissero apportati i necessari cambiamenti nell’organizzazione dei servizi”.

I sindacati hanno invitato alla presentazione dell’esposto – 10 settembre alle ore 10 davanti al Tribunale di Lecco – tutti i cittadini, specie i congiunti dei deceduti per covid, le famiglie colpite dal covid, tutti i lavoratori dell’Asst di Lecco e delle ditte operanti in appalto: “Potranno testimoniare con la loro presenza la drammaticità delle conseguenze di scelte gestionali probabilmente inadeguate, sul piano aziendale e, come ormai tristemente noto, su quello regionale”.