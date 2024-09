A Germanedo le Feste Pastorali della Comunità Madonna alla Rovinata

Appuntamento dal 5 al 15 settembre

Gli eventi si terranno presso l’Oratorio San Luigi

GERMANEDO – Le Feste Pastorali della Comunità Pastorale Madonna alla Rovinata si svolgeranno a Germanedo dal 5 al 15 settembre. Il programma prevede diversi appuntamenti, tra cui il concerto di giovedì 5 settembre e quello di sabato 14, entrambi presso il Parco dell’Eremo.

Gli eventi si terranno presso l’Oratorio San Luigi, situato in Via Asilo Monumento 13. Per il parcheggio, è possibile parcheggiare sul Viale Lombardia di fronte alle scuole elementari o il parcheggio dell’Asd Polisportiva Rovinata in Via Celestino Ferrario 19.

Giovedì 5 settembre, a partire dalle ore 19, sarà possibile partecipare a un apericena. Alle ore 21, presso il Giardino della Pace della Chiesa di Germanedo, si svolgerà l’evento “Meditazione e musica dal vivo“, con la partecipazione di Don Stefano Colombo e la sua band.

Venerdì 6, alle ore 21, si svolgerà l’evento “Un coro fuori dal coro” con “Creem&Friends“. Sabato 7 avrà luogo la premiazione della “Runvinata”, la corsa più amata. Domenica 8, a partire dalle ore 10.30, si terrà la “Comunità in Festa” con la celebrazione della S. Messa al Parco dell’Eremo. In caso di pioggia, la messa sarà celebrata nella chiesa di Germanedo. Alle ore 12.30 è previsto il pranzo comunitario, seguito da giochi per tutti alle ore 15 e, infine, il “Cervellone” alle ore 21.

Continuano gli eventi anche domenica 9 con “Il futuro ha le radici del passato“. La giornata inizierà alle ore 16 con il “Raduno Gruppo Cerchietti“, seguito dalla S. Messa alle ore 18, celebrata dai sacerdoti. La serata si concluderà con l’Escape Room alle ore 21. Martedì 10 si svolgerà l’evento “Testimoni di Fede e di Vita“, che avrà inizio alle ore 11 con la S. Messa per gli anziani, seguita dal pranzo in oratorio. Nel pomeriggio, alle ore 14, ci sarà la tombolata, e la serata inizierà alle ore 21 con una festa country, accompagnata dal gruppo “700 metri sopra il cielo“.

Mercoledì 11, alle ore 21, si svolgerà “Teniamo alto lo sguardo” con la salita al Santuario della Madonna alla Rovinata. Giovedì 12, la “Serata Tusan e Bagai” avrà inizio alle ore 21 con un Dj set a cura di Pippo Marty. Venerdì 13, verrà festeggiato il 50° anniversario della Polisportiva Rovinata con una serata che inizierà alle ore 21, durante la quale Simone Manigrasso, plurimedagliato campione paralimpico, condividerà la sua esperienza.

Sabato 14, il Concerto al Parco inizierà alle ore 21 con l’esibizione del complesso Tsn-Tracce sulla neve, tribute band di Branduardi e De André. Infine, domenica 15, l’evento “Nel segno della tradizione” avrà inizio alle ore 10.30 con la S. Messa al Santuario alla Rovinata. Seguirà il pranzo al sacco alle ore 12.30 e la serata finale in oratorio alle ore 21.

Per maggiori informazioni è possibile consultare questo sito