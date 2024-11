A Lecco un concerto benefico per la Caritas con la Banda dell’Ortica

Venerdì 8 novembre, la sala Ticozzi ospita un concerto benefico

Le storie degli “ultimi” narrate dalle canzoni di Enzo Jannacci

LECCO – La Caritas decanale di Lecco ha organizzato un evento speciale per sostenere la Giornata Diocesana Caritas, in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri di domenica 10 novembre. A dare voce e musica a questa causa sarà don Marco Rapelli, parroco della Comunità Pastorale “Madonna alla Rovinata” di Germanedo, Belledo e Caleotto, che si esibirà con la sua band, la Banda dell’Ortica, in un tributo a Enzo Jannacci.

L’appuntamento è per venerdì 8 novembre alle ore 20.45 presso la Sala Ticozzi di Lecco, con ingresso a offerta libera. Il concerto rappresenta un omaggio allo stile unico e ironico di Jannacci, noto per i suoi racconti di “personaggi strani” e “ultimi”, coloro che la società spesso dimentica. Attraverso le sue canzoni, il cantautore milanese ha sempre dato voce ai più poveri e a chi vive ai margini, con un tocco di surreale e di malinconia.

Oltre a offrire un momento di intrattenimento e riflessione, l’evento sarà anche un’occasione per promuovere “Scarp de’ tenis”, il mensile della Caritas, che prende il nome proprio da una celebre canzone di Jannacci. Il giornale è un progetto sociale che permette a persone in difficoltà di guadagnarsi da vivere distribuendolo fuori dalle chiese. La Caritas di Lecco spera che sempre più parrocchie si impegnino nella vendita di “Scarp de’ tenis” come segno di solidarietà verso le persone più fragili della comunità e come veicolo per sensibilizzare il pubblico sui temi della povertà, dell’esclusione sociale e dei diritti dei più deboli.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la segreteria della Caritas di Lecco al numero 0341 363473.