Al Rotary Club Lecco si parla delle eccellenze della Lombardia

Seguito l’appuntamento con l’architetto Marco Guido Santagostino

VALMADRERA – Mercoledì 11 settembre, nella splendida cornice della Cascina sociale don Guanella di Valmadrera, i numerosi Soci del Rotary Club Lecco hanno assistito con grande interesse all’intervento dell’Architetto milanese Marco Guido Santagostino dal titolo “Lombardia meravigliosa – le eccellenze della nostra regione”.

Il relatore, presentato dal neo Presidente Luca Tentori, ha iniziato il suo discorso esplorando la geologia e la morfologia della Lombardia. Ha sottolineato che la regione si estende per circa 24.000 km², coprendo quasi l’8% del territorio italiano. Di questa superficie, il 48% è pianeggiante, il 40% montuoso e il 12% a carattere collinare.

La Lombardia è composta da 12 province, con quella di Brescia che risulta essere la più estesa, mentre quella di Monza Brianza è la più piccola. I Comuni lombardi sono 1.516 e la popolazione complessiva dei residenti ufficiali supera i 10 milioni.

Il relatore ha evidenziato l’importanza delle principali vie di comunicazione che attraversano la Lombardia, tra cui la romana Via Postumia che collegava Genova ad Aquileia, la medioevale Via Francigena lunga circa 110 chilometri che taglia la parte sud della regione, la Via Spluga che nei secoli è stata percorsa da soldati, mercanti, fuggiaschi e pellegrini, nonché le vie che univano Mediolanum (Milano) a Ticinum (Pavia) e la Comasina che metteva in comunicazione il capoluogo con la cittadina lacustre. Queste antiche vie hanno avuto un ruolo cruciale e decisivo nel conferire alla Lombardia una significativa rilevanza economica, militare politica e sociale sin dall’epoca romana.

L’Architetto ha anche parlato della ricchezza di laghi e dei fiumi della regione. Il Lago di Lecco, interamente ricompreso tra i confini regionali, si estende per una superficie di 145 km² e raggiunge una profondità massima di 400 metri ben al di sotto del livello del mare!

Insieme al Lago di Garda, al Lago Maggiore e al Lago d’Iseo, formano un meraviglioso sistema di laghi prealpini che rendono famoso il paesaggio lombardo in tutto il mondo. Inoltre, ha menzionato i principali fiumi della Lombardia: il Po, l’Adda, il Mincio e il Ticino che irrorano il territorio con le loro preziose acque.

L’architetto ha concluso il suo intervento sottolineando la posizione strategica della Lombardia sia a livello nazionale che europeo per quanto riguarda la rete dei trasporti su gomma, su rotaia e per via aerea con i tre maggiori aeroporti di Malpensa, Orio al Serio e Linate che trasportano insieme più di 50 milioni di passeggeri all’anno.

Alla fine del suo intervento, ricordando con piacere il suo passato di rotariano, ha manifestato il suo sincero ringraziamento ai Soci del Rotary Club Lecco per l’ospitalità ricevuta insieme a sua moglie Alessandra e per l’opportunità di riflettere insieme sulle “meraviglie” della regione. Ha terminato il suo intervento, rimarcando di quanto si senta “lombardo”, appartenente ad una grande ed importante regione, superando l’appartenenza ad una singola città.