Antonio Pellegrino nuovo Segretario Regionale Lombardia di AOGOI

Associazione degli Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani

LECCO – Il dottor Antonio Pellegrino è stato nominato nuovo Segretario Regionale Lombardia di AOGOI – l’Associazione degli Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani. Il Direttore dell’Unità Complessa di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale A. Manzoni di Lecco e Capo Dipartimento Innovazione e Chirurgia Robotica, subentra alla dott.ssa Silvia Von Wunster.

L’obiettivo del suo mandato di durata triennale è quello di proporre eventi di aggiornamento annuali monotematici, in presenza o online e realizzare una rete di centri ospedalieri con elevate competenze nei diversi settori della ginecologia e dell’ostetricia che possano ospitare i soci per tirocini di aggiornamento pratico. Ciò è in linea con lo scopo dell’associazione AOGOI di promuovere la crescita professionale dei soci, la produzione scientifica, la redazione di linee guida e raccomandazioni.

Marco Trivelli, Direttore Generale di ASST Lecco

“Le mie più vive congratulazioni al dottor Antonio Pellegrino per l’importante incarico scientifico assunto come Segretario Regionale Lombardia di AOGOI. La nomina è importante segno e riconoscimento di una prestigiosa carriera in ambito chirurgico e ostetrico. Sono certo che nel corso di questo incarico, Antonio Pellegrino lavorerà con il massimo impegno e passione per la valorizzazione dei progetti e delle iniziative di AOGOI, andando a coinvolgere i giovani soci, arricchendone il percorso formativo e professionale”.

Antonio Pellegrino, Direttore dell’Unità Complessa di Ginecologia e Ostetricia – ASST Lecco

“Il programma da me proposto ha vuole proseguire il lavoro di collaborazione con i Segretari Provinciali, con lo scopo di avvicinarsi alle necessità professionali, formative e di aggiornamento scientifico dei soci. L’intento è di privilegiare il lavoro di squadra e raccogliere il contributo dei soci che desiderano impegnarsi all’interno dell’Associazione, al fine di condividere le loro competenze ed esperienze professionali. Desidero inoltre coinvolgere i giovani soci, attraverso progetti che li aiutino nel loro percorso formativo”.