Ats Brianza. Contributi economici per sostituti del latte materno

Le donne in determinate condizioni patologiche potranno richiedere un rimborso annuo fino a 400 euro

Regione Lombardia ha emanato le indicazioni operative regionali

LECCO – Regione Lombardia ha emanato le “indicazioni operative regionali aggiornate per l’erogazione del contributo per l’acquisto di sostituti del latte materno (formule per lattanti) alle donne affette da condizioni patologiche permanenti o temporanee, che impediscono la pratica naturale dell’allattamento, ai sensi del d.m. salute 31.8.2021”.

Le donne in determinate condizioni patologiche potranno richiedere un rimborso annuo fino a 400 euro per la spesa sostenuta per l’acquisto dei sostituti del latte materno, riferita ai primi sei mesi di vita dei neonati.

Condizioni patologiche dei beneficiari del contributo:

Permanenti: infezione da HTLV1 e 2 – sindrome di Sheehan – alattogenesi ereditaria – ipotrofia bilaterale della ghiandola mammaria (seno tubulare) – mastectomia bilaterale – morte materna. Temporanee: infezione da HCV con lesione sanguinante del capezzolo – infezione da HSV con lesione erpetica sul seno o capezzolo – infezione ricorrente da streptococco di gruppo B – lesione luetica sul seno – tubercolosi bacillifera non trattata – mastite tubercolare – infezione da virus varicella zooster – esecuzione di scintigrafia – assunzione di farmaci che controindicano in maniera assoluta l’allattamento – assunzione di droghe (escluso il metadone) – alcolismo.

La domanda dovrà essere presentata presso gli sportelli territoriali di ASST e IRCCS corredata da:

certificazione della condizione materna patologica (neonatologo o pediatra del punto nascita/MMG/pediatra o altro specialista);

prescrizione medica (neonatologo o pediatra del punto nascita/MMG/pediatra o altro specialista);

ISEE ordinario relativo all’anno nel quale sono sostenute le spese e non superiore a euro 30.000;

giustificativi di spesa (o eventualmente documentazione rilasciata dai professionisti attestante la prescrizione);

coordinate bancarie.

Quando richiedere il contributo

Per richiedere il contributo, è necessario presentare richiesta:

entro e non oltre il 15 ottobre 2024 (per i nati dal 1/1/2023 al 31/12/2023)

entro e non oltre il 15 febbraio 2025 (per i nati dal 1/1/2024 al 31/12/2024)

Dove richiedere il contributo

ASST Brianza

Desio via Foscolo, 24: ausili.desio@asst-brianza.it tel. 039.2335331 (martedì dalle 9.00 alle 12.00 e giovedì dalle 9.00 alle 12.00)

Giussano via Milano, 65 (Distretti Carate e Seregno): ausili.giussano@asst-brianza.it tel. 0362.485291 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00)

Monza via Boito, 2: ausili.monza@asst-brianza.it tel. 039.6657843 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30)

Vimercate P.zza Marconi, 7/D: ausili.vimercate@asst-brianza.it tel. 039.6654892 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30)

ASST Lecco

PUA Merate – Cdc Merate – Largo Leopoldo Mandie, 1

PUA Casatenovo – CdC Casatenovo – Via Monteregio, 15

PUA Olgiate Molgora – CdC Olgiate Molgora – Via Aldo Moro, 8

PUA Calolziocorte – CdC Calolziocorte – Via Bergamo 8/1O

PUA Oggiono – CdC Oggiono – Via Vittorio Bachelet, 9

PUA lntrobio – CdC lntrobio – Localita Sceregalli 8/ A

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 16.00.

Inoltre è possibile fare richiesta all’indirizzo: consultori@asst-lecco.it o chiamare il numero 0341/253856 (lunedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00).

IRCCS San Gerardo dei Tintori

Consultorio Familiare via Boito,2 – Monza, 2° piano, nei giorni:

Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 10:00 alle 12:00 a partire dal 02/09/2024.

Indirizzo mail: consultorio.boito@irccs-sangerardo.it tel. 039/2335122

Il contributo verrà erogato agli aventi diritto da ATS Brianza.