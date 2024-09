Bando Europeo Cerv, in Comune il primo incontro ‘Energie su misura’

Il progetto C-ENERGY è volto ad aprire un dialogo internazionale su tematiche cruciali come la transizione energetica e la lotta ai cambiamenti climatici

LECCO – Si è tenuto ieri mattina, mercoledì, in sala giunta il Webinar formativo “Energia su misura: politiche energetiche in un mondo che cambia”, corrispondente all’azione 1 del progetto C-ENERGY collegato al bando europeo Cerv, che ha permesso di gettare le basi per le azioni successive, l’approfondimento dei temi del progetto e la conoscenza tra gli studenti della città ungherese e i ragazzi provenienti dal Liceo Manzoni linguistico e classico e dall’Istituto Parini, corso Relazioni Internazionali Marketing, che collaboreranno nei prossimi mesi fino a maggio 2025.

Gli obiettivi principali del webinar hanno riguardato la formazione dei cittadini, in particolare degli studenti, sui temi delle politiche energetiche e del cambiamento climatico, la promozione e la condivisione di buone pratiche locali in campo energetico e il rafforzamento delle relazioni tra cittadini e autorità locali dei Paesi coinvolti, stimolando la cooperazione tra Lecco, Szombathely e le altre città gemellate.

Il progetto C-ENERGY, di cui Lecco è capofila, si propone di aprire un dialogo internazionale su tematiche cruciali come la transizione energetica e la lotta ai cambiamenti climatici, con il coinvolgimento attivo della cittadinanza e delle scuole. A lungo termine, si punta alla creazione di un think tank internazionale che possa supportare l’adozione di politiche concrete nei rispettivi territori.