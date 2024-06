Belledo, taglio del nastro per la nuova area verde e dog park

Conclusi i lavori, il nuovo spazio è stato inaugurato questa mattina

Presto i corsi per il conseguimento del patentino CAE-1 dell’Ente Nazionale Cinofilia Italiana

LECCO – Un luogo rimesso a nuovo da vivere con i propri amici a quattro zampe, ma non solo. Martedì mattina a Belledo, in via Risorgimento, sono stati inaugurati il nuovo dog park e l’area verde, realizzati al posto del parcheggio sterrato. Un intervento da 231 mila euro di cui 35.900 finanziati grazie al bando di Regione Lombardia per sostenere i processi di rigenerazione urbana.

Ad illustrare i lavori eseguiti erano presenti il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni insieme all’assessore Renata Zuffi (Ambiente) e Maria Sacchi (Lavori Pubblici): La nuova area verde e il dog park permettono alla comunità residente di riappropriarsi e vivere nuovamente gli spazi all’aperto, con evidenti miglioramenti nella qualità della vita e delle relazioni sociali oltre che dei servizi legati alle persone e ai loro amici animali – ha spiegato Zuffi – la cura progettuale dei dettagli e l’attenzione all’accessibilità rendono inoltre la nuova area verde bella e sicura”. L’obiettivo dell’intervento è stato anche quello di ricucire il tessuto urbano compreso tra via Risorgimento e via Giusti, “al fine di rigenerare quel senso di comunità che si manifesta quando i cittadini si riconoscono nei luoghi in cui vivono”.

Per quanto riguarda l’area verde, per garantire l’accessibilità al nuovo parco la rampa di accesso preesistente è stata demolita lasciando posto ad una nuova rampa di pendenza conforme alle normative sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Negli spazi di relazione è stata collocata una colonnina alimentata con energia solare per la ricarica degli smartphone, sono state eliminate le siepi a ridosso dell’ingresso e piantumate essenze rustiche e resistenti (viburno e forsizia). Il parco è stato inoltre impreziosito da due lastre di corten posizionate in prossimità dell’ingresso. “E’ stato anche completamente rifatto l’impianto di illuminazione a fronte di uno studio illuminotecnico e l’area è stata predisposta anche all’installazione di telecamere” ha fatto sapere Zuffi.

Il dog park, il più grande in città, è costituito da due aree di sgambamento per i cani al cui interno sono stati posizionati dei cestini con i sacchetti per la raccolta delle deiezioni e delle fontane con ciotola.

Proprio qui i proprietari dei cani potranno fruire di una bella novità, voluta dal Comune di Lecco (il primo in Italia) in collaborazione con il Gruppo Cinofilo Lecchese di Enci (Ente Nazionale Cinofilia Italiana): il corso per il patentino CAE-1, test ideato da Enci come certificazione di buona gestione e rapporto equilibrato tra il cane e il suo conduttore all’interno del contesto urbano.

“Il binomio cane-conduttore nella vita quotidiana è al centro di questo corso volto a rendere il proprietario più consapevole e a tutelare il benessere dell’animale, per una migliore convivenza generale – ha spiegato Roberto Tavola, giudice di gara Enci – purtroppo stiamo assistendo ad un’impennata di ‘utenti’ nei nostri gruppi dedicati ai disturbi comportamentali dei cani, circostanza dovuta ad un’impreparazione dei proprietari che spesso prendono un cane solo per motivi estetici senza informarsi sul carattere proprio di quella razza. Con questo test vogliamo fare capire che bastano pochi accorgimenti che possono fare la differenza nella gestione quotidiana del nostro animale, soprattutto in contesto urbano. Ringraziamo il Comune di Lecco che, con lungimiranza, per primo ha anticipato la volontà di lavorare su questi patentini”.

Un progetto ‘premiato’ anche da Ats Brianza: “La popolazione canina sul nostro territorio cresce ogni anno di circa il 3%, negli ultimi dieci anni l’aumento è stato del 30% e i casi di morsicatura raddoppiati – ha commentato il dottor Dario Perego, Direttore Servizio Igiene Urbana Veterinaria di Ats Brianza – numeri che fanno riflettere e che dimostrano come più formazione e consapevolezza siano fondamentali. Ben venga questa iniziativa, così come quelle avviate nelle scuole, proprio per sensibilizzare sull’importanza della corretta convivenza con i nostri animali”.

Le modalità di iscrizioni ai corsi CAE-1, che saranno 3 all’anno per sei persone a corso, verranno presto comunicate sul sito del Comune di Lecco. “Abbiamo deciso di offrire ai cittadini residenti la possibilità di frequentare gratuitamente i corsi per conseguire il patentino CAE-1, esclusi assicurazione e costo finale per sostenere l’esame” ha fatto sapere Zuffi. I corsi si terranno al Dog Park di via Risorgimento.

