Benvenuto 2023. I fuochi illuminano la festa di Capodanno a Lecco

Lo spettacolo pirotecnico a Lecco ha dato il benvenuto al nuovo anno

Non solo lo spettacolo in centro, anche dai rioni i fuochi hanno illuminato la città

LECCO – Luci e colori sul lago per dare il benvenuto al nuovo anno: uno spettacolo di fuochi ha salutato il 2023 a Lecco. In centro, LTM e sponsor hanno organizzato la festa di Capodanno con un concerto in piazza Cermenati e poi i fuochi d’artificio al monumento ai Caduti.

Uno spettacolo che è stato ammirato dal lungolago cittadino ma anche dai tanti che hanno atteso l’evento sulla sponda di Malgrate per godersi l’evento.

Lo scoccare della mezzanotte è stato accolto da una grande festa di lampi e bagliori colorati, non solo sul lago ma anche dai rioni più alti si sono levati in cielo fuochi artificiali, su iniziativa di privati, che hanno creato una suggestiva cornice di festa sulla città.

Una festa fortunatamente senza grossi incidenti segnalati in provincia: il 118 è dovuto intervenire nella notte solo per il malore di 19enne dovuto con tutta probabilità ad un eccesso di alcol a Galbiate e a Pescate per un 25enne ferito lievemente a causa di una caduta.

I Vigili del Fuoco invece (vedi articolo) sono stati mobilitati a Ballabio in soccorso ad un cane rimasto incastrato in una cancellata dopo essere fuggito a causa dei botti,