Ballabio. Cane incastrato in una cancellata, liberato dai pompieri

Intervento dei Vigili del Fuoco a Ballabio nella notte di San Silvestro

Un cane, fuggito causa botti, è rimasto incastrato nella cancellata di un’abitazione

BALLABIO – Potrebbe essere stata la paura per i botti esplosi per festeggiare il Capodanno a mettere in fuga la cagnolina, protagonista della disavventura a lieto fine accaduta nella notte di San Silvestro a Ballabio.

Il quattro zampe è rimasto incastrato tra le sbarre di una cancellata di un’abitazione. I Vigili del Fuoco di Lecco, allertati dell’accaduto, sono intervenuti e hanno liberato la povera ‘Cotechina’ come l’hanno soprannominata affettuosamente gli stessi pompieri.

Il cane è stato poi consegnato ai proprietari.