Bonacina. Presto i lavori, i migranti spostati dall’ex scuola

Entro giovedì lo stabile dovrà essere liberato per avviare i lavori di realizzazione del nuovo asilo nido

L’assessore Manzoni: “Esperienza di accoglienza breve ma positiva, grazie alle associazioni”

LECCO – Sta per concludersi la breve esperienza dell’ex scuola di Bonacina come hub temporaneo per l’accoglienza di richiedenti asilo. Entro il 30 novembre, giovedì, l‘edificio dovrà essere riconsegnato al Comune per l’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido. Una scadenza tassativa, come più volte precisato dall’amministrazione Gattinoni, pena la perdita degli importanti finanziamenti del Pnrr.

I richiedenti asilo, una ventina in totale, erano giunti in città lo scorso 13 novembre. In questi giorni la Prefettura si sta occupando del trasferimento dei migranti presso un’altra struttura.

“Sin da subito abbiamo ribadito la temporaneità di quest’accoglienza – ha commentato l’assessore al Welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni – è stata un’esperienza breve ma molto positiva grazie alla sinergia delle associazioni che si sono adoperate per offrire agli ospiti mediazione ed intrattenimento. Ho fatto visita ai ragazzi durante le lezioni di italiano a cura di Lezioni al Campo, trovando una realtà ricca e collaborativa. Un ringraziamento dunque a Lezioni al Campo, Les Cultures, Auser e molte altre realtà che hanno lavorato coesi all’accoglienza”.

Per quanto riguarda i lavori all’ex scuola di via Timavo, come fatto sapere dall’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi, entro il 30 novembre verrà redatto il verbale di consegna lavori, dopo di che si comincerà con gli interventi di demolizione.