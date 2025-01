Bosisio Parini. 50^ Camminata dell’Amicizia, si corre il 6 aprile

Nata il 21 aprile 1974, la Camminata dell’Amicizia è organizzata dal Gruppo Amici di don Luigi Monza

Con la Camminata condividiamo i valori di solidarietà, amicizia e fratellanza e un anniversario importante

BOSISIO PARINI – La prima edizione a Bosisio Parini nel ’74, la numero 50 si terrà il 6 aprile. Una storia che deve il suo successo al Gruppo Amici, 350 volontari, istituzioni, associazioni del territorio e sponsor.

Una lunga catena di solidarietà, nata il 21 aprile 1974: è la Camminata dell’Amicizia di Bosisio Parini, manifestazione podistica non competitiva organizzata dal Gruppo Amici di don Luigi Monza. L’edizione numero 50 della Camminata, che si terrà a Bosisio Parini il 6 aprile, è stata presentata questa mattina nell’ambito di una conferenza stampa presso la sede de La Nostra Famiglia.

“È una storia di successo che resiste da 49 anni – spiega Giuseppe Sala, responsabile della sezione di Bosisio del Gruppo Amici – voluta grazie al cuore di Lino Beretta, genitore e amico de La Nostra Famiglia, per consentire ai bambini di partecipare al Pellegrinaggio a Lourdes. Nel corso degli anni la manifestazione si è sviluppata grazie all’opera dell’infaticabile Felicino Redaelli, la macchina organizzativa si è perfezionata, ma lo spirito e gli scopi sono rimasti gli stessi: sostegno alle attività di cura e riabilitazione per la sede della Nostra Famiglia di Bosisio Parini e per i Centri in cui opera OVCI nei paesi in via di sviluppo. Il Gruppo Amici è nato nel 1958 per testimoniare il bene, secondo gli insegnamenti del beato Luigi Monza. Ora siamo nell’anno giubilare e noi pellegrini di speranza confidiamo nella buona riuscita della manifestazione”, conclude Giuseppe Sala.

“La macchina organizzativa è già partita, grazie all’aiuto di moltissimi amici, istituzioni, associazioni del territorio, Croce Verde, Protezione Civile, Alpini, radioamatori, per non parlare degli oltre 350 volontari che curano la buona riuscita della manifestazione”, spiega Giovanni Brambilla, responsabile organizzativo della Camminata.

“Con la Camminata condividiamo i valori di solidarietà, amicizia e fratellanza e un anniversario importante: infatti anche noi quest’anno compiamo 50 anni e siamo felici di dare il nostro patrocinio ad un progetto di così notevole spessore”, dichiara il Presidente della Federazione Italiana Amatori Sport Per Tutti (FIASP) Como Lecco Sondrio Gianni Bassani.

La Camminata vanta un successo collaudato, con punte di oltre 20mila partecipanti e grazie all’aiuto importante degli sponsor. Sono più di 50 le aziende che sostengono questo appuntamento annuale di raccolta fondi e che ne condividono le motivazioni di fondo. Tra queste la storica Kapriol spa con il suo Amministratore Delegato Franco Morganti: “come La Nostra Famiglia, anche noi abbiamo nel cuore il bene del nostro territorio. Immagino già il fiume delle persone con la maglietta azzurra che colorerà le nostre strade”.

“Siamo noi a dover ringraziare gli organizzatori per averci coinvolto – aggiunge il Presidente di BCC Brianza Laghi Giovanni Pointiggia – Da 70 anni operiamo nel cuore del nostro territorio e la Camminata è una magnifica occasione per condividere la solidarietà anche con i giovani”.

Tra gli sponsor, anche l’azienda dolciaria Novi con il Direttore commerciale Mauro Rigamonti sostiene la marcia non competitiva.

Negli anni la Camminata ha potuto contare su testimonial di prestigio, da Papa Giovanni Paolo II al Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro: “Per questa 50esima edizione abbiamo molti amici che ci sosterranno – anticipa Giovanni Barbesino, Responsabile Comunicazione e Raccolta fondi – Tra questi gli alpinisti Simone Moro, Marco Confortola e Matteo Della Bordella, il cestista Antonello Riva, la bobbista Jennifer Isacco e il nuotatore Andrea Oriana”.

“Ringrazio di cuore i volontari del Gruppo Amici, che da molti anni affiancano con passione le nostre attività – conclude Laura Baroffio, responsabile Comunicazione interna della Nostra Famiglia – Grazie alla Camminata OVCI potrà garantire ausili ai bambini con disabilità in Ecuador, Marocco, Sudan, Sud Sudan e Cina. A Bosisio invece utilizzeremo i fondi raccolti per il progetto “Meritano le cure migliori”, destinato all’acquisto di 80 letti per la fisioterapia e per le camere di degenza dei bambini che trascorrono settimane o mesi di ricovero ospedaliero. È una cifra importante, 250mila euro, ma so che la solidarietà di molte persone ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo”.