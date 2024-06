Cala il sipario sul Nameless, più di 90mila persone da tutto il mondo

Conclusa la tre giorni alla Poncia di Annone

Già annunciate le date dell’anno prossimo

Di Luca Conti

ANNONE BRIANZA – Tre giorni di festa e di numeri da capogiro per il Nameless Festival, che conclude la sua decima edizione toccando la soglia dei 90mila spettatori, che da tutto il mondo si sono diretti alla Poncia di Annone per godersi il grande spettacolo. Più di 100 artisti si sono esibiti tra il 14, 15 e 16 giugno, tra cui i Justice, Angelina Mango, Deadmau5, Bizarrap, Chase & Status, DJ Snake, Annalisa e Tony Effe, i quali hanno garantito spettacoli con scenografie di livello mondiale.

Il Nameless non si ferma e pensa già al prossimo anno, nonostante le tante speculazioni il festival rimane in Brianza, sono state infatti ufficializzate le date per il 2025. L’appuntamento sarà dal 31 maggio al 2 giugno , sempre tra i comuni di Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini.

Il pubblico ha risposto all’evento con grande entusiasmo, per tre giorni si è respirato un clima di festa e serenità, nonostante alcune avversità climatiche abbiano reso la vita più complicata all’organizzazione del Nameless, che però si è fatta trovare pronta, facendo tesoro delle complicazioni avute lo scorso anno.

Gli artisti si sono esibiti su cinque palchi differenti, suddivisi per generi musicali: JD Stage, Tent by Molinari, il Live Stage by Garnier Fructis, il Red Bull Unforeseen e l’Heineken The Offline Experience.

Gli ultimi artisti ad essersi esibiti sono stati Tony Effe sul Live Stage, il quale ha fatto una sorpresa ai suo fan facendo salire sul paco due ospiti a sorpresa: Lazza e Capo Plaza, rapper pluripremiati con vari dischi di platino. Sul JD Stage invece ha chiuso il Festival il produttore olandese nominato due volte DJ dell’anno Hardwell, la cui esibizione è stata accompagnata con dei fuochi d’artificio.

Dopo qualche polemica dello scorso anno, quest’anno il Nameless ha messo in scena tre giorni praticamente impeccabili, consolidando la fama che nel tempo l’evento si è costruito.

Entusiasta Alberto Fumagalli, CEO and Founder di Nameless Festival, che dichiara: “Siamo molto contenti di questa decima edizione, che ha confermato i trend dell’anno scorso nonostante l’annullamento, a causa del maltempo, della serata inaugurale dedicata ai residenti – continua Fumagalli – Mi sento di poter dire che abbiamo raggiunto l’obiettivo preventivato, ovvero migliorare il più possibile i servizi, ponendo al centro la soddisfazione e i bisogni del pubblico per realizzare il Nameless più bello di sempre. Siamo già al lavoro per l’edizione del 2025, anno in cui sono certo che alzeremo ancor di più l’asticella dell’esperienza festival nel nostro Paese”.

All’uscita dall’evento la maggior parte delle persone che hanno partecipato si sono ritenute molto soddisfatte dell’esperienza, confermandoci che non vedono l’ora di partecipare anche il prossimo anno.