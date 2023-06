Calcio Lecco: serie B a rischio, domanda di iscrizione fuori tempo

Alla Lega B non sarebbe arrivata nei tempi la Pec della Calcio Lecco

Il termine era mezzanotte, problemi legati alla scelta dello stadio alternativo

LECCO – Il sogno rischia di trasformarsi in incubo: la festeggiata promozione in serie B della Calcio Lecco potrebbe sfumare a causa di un ritardo nella presentazione della richiesta di iscrizione della società bluceleste al nuova stagione.

Dagli uffici della Lega Serie B, ci fanno sapere contattati telefonicamente, non risulterebbe arrivata nei termini previsti la posta certificata con la domanda di iscrizione della squadra. Il termine era la mezzanotte di ieri, 20 giugno.

Secondo quanto trapelato dalla stampa nazionale, il problema sarebbe legato alla scelta di uno stadio alternativo al Rigamonti Ceppi, in attesa che quest’ultimo venga messo a norma secondo il disciplinare previsto dalla Serie B.

Non concretizzandosi la possibilità di giocare a Monza, il club bluceleste avrebbe putato sullo stadio di Padova ma, da quanto emerso sulla stampa, non sarebbe arrivata per tempo la risposta dalla Prefettura della città veneta. La decisione sull’ammissione o meno della Calcio Lecco spetta ora alla Figc.

Maggiori informazioni emergeranno sicuramente nella conferenza stampa che era già stata convocata nei giorni precedenti da Mister Foschi come momento di ringraziamento. Con tutta probabilità, la società bluceleste farà ricorso contro l’eventuale esclusione dalla Serie B.