Caos Parcheggi. Rancio: ancora una domenica da bollino nero

San Martino e Medale presi d’assalto intanto nel rione non si contano più i posteggi selvaggi

Residenti infuriati per una situazione ormai al collasso

LECCO – Scotta il telefono della Polizia Locale di Lecco per le reiterare lamentele da parte di diversi cittadini lecchesi a fronte di numerosi parcheggi selvaggi avvenuti durante la giornata di oggi, domenica, in più parti della città.

Ma ancora una volta è Rancio il rione che forse più di tutti ha sofferto la maleducazione di alcuni dei numerisi escursionisti, che hanno scelto il San Martino e la Medale come gita domenicale.

Auto posteggiate ovunque, persino davanti ai contatori del gas e ai passi carrai. In località Paradiso alcune auto sono state parcheggiate rendendo di fatto impossibile il passaggio di eventuali mezzi di soccorso.

Una storia che si ripete tra il vibrante malumore dei residenti da un lato e la difficoltà da parte del Comune di trovare una soluzione al problema parcheggi.

Difficile non dare ragione a coloro che si chiedono: “Chi decide di andare a camminare dovrebbe spiegare il motivo per cui bisogna per forza di cose arrivare quasi all’attacco del sentiero con l’auto. Pensare di lasciarla un po’ più di stante evitando posteggi assurdi e fare qualche passo in più non dovrebbe essere un problema se l’obiettivo domenicale è una bella scampagnata”.

Così se da un lato l’arrivo della bella stagione e della Zona Gialla dovrebbero far tornare il sorriso, in quel di Rancio Alto c’è chi fatica a guardare con ottimismo i prossimi mesi.