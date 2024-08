Centro Meridiana, la ‘quarta torre’ potrebbe diventare realtà

La richiesta della proprietà è stata protocollata e inserita nella variante del Pgt che verrà approvato dal Comune entro fine anno

La nuova torre sarà destinata ad un albergo di lusso con 120 camere

LECCO – La famosa ‘quarta torre’ del Centro Meridiana potrebbe essere realtà. Nei mesi scorsi la società immobiliare Quartz srl, proprietaria del complesso realizzato dall’architetto genovese Renzo Piano e inaugurato nel 1999, ha presentato una serie di osservazioni alla variante del Pgt (Piano di Governo del Territorio) del Comune di Lecco con l’intento espresso di completare la struttura con la costruzione della cosiddetta ‘quarta torre’.

La richiesta, come confermato dal Comune, è stata ufficialmente protocollata. Ora bisognerà attendere i tempi del Pgt: l’approvazione della variante da parte del consiglio comunale è prevista entro la fine dell’anno, dopodiché ci sarà il passaggio in Regione Lombardia, che dovrà esprimersi entro l’estate 2025. Se tutto avrà esito favorevole, la proprietà potrà presentare il progetto. La ‘quarta torre’, nei piani della proprietà, dovrebbe essere destinata ad uso ricettivo, nello specifico un albergo di lusso con 120 camere. Sarà alta come le altre e costruita in soluzione di continuità.

Il centro Meridiana è costituito da tre torri indipendenti di forma radiale. La costruzione era iniziata nel 1988, fu inaugurato nel 1999. Il complesso sorge su un’area di 53 mila metri quadri con un parco urbano piantumato a verde di 32 mila metri quadri. Le tre torri oggi ospitano uffici e appartamenti, sotto si trovano una galleria commerciale sviluppata su due livelli e un ipermercato. Ai piani interrati un grande parcheggio che ospita oltre 2 mila posti auto.