“Champions Protezione”, Poste Italiane premia la filiale di Lecco

La filiale di Lecco premiata per l’eccellenza nel collocamento delle polizze Protezione e RC Auto

Un riconoscimento che celebra il lavoro di squadra e l’impegno di tutti i dipendenti

ROMA – La filiale di Lecco di Poste Italiane ha ricevuto importanti riconoscimenti durante l’incontro celebrativo “Champions Protezione“, svoltosi a Roma. In questa occasione, sono state premiate le filiali di tutta Italia che si sono distinte nel 2024 per i risultati eccellenti nel collocamento delle polizze Protezione di Poste Italiane.

In particolare la Filiale di Lecco ha raggiunto e superato l’obiettivo assegnato sia per le Polizze Protezione sia per le Polizze RCAuto. All’incontro hanno partecipato circa 300 dipendenti di tutta Italia, tra direttori e responsabili commerciali provinciali e direttori degli uffici postali.

Il Direttore di Filiale, Giuseppe Sacco, commenta con soddisfazione: “Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto tutte le componenti degli uffici postali e della filiale. Ogni membro ha dato il massimo, superando i propri obiettivi, e contribuendo così a raggiungere un traguardo che ci ha permesso di emergere in questa importante e prestigiosa competizione”.