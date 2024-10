Colico. Sentiero Valtellina chiuso per due settimane dall’ingresso “Ontano”

Da lunedì inizierà l’intervento di messa in sicurezza sulla ciclopedonale

Interessato un tratto di circa 600 metri, fino al ponticello in legno

COLICO – Da lunedì inizierà l’intervento di manutenzione e messa in sicurezza del Sentiero Valtellina a Colico. La ciclopedonale sarà chiusa dall’ingresso “Ontano” per un tratto di 600 metri, fino al ponticello in legno, al fine di consentire i lavori e fino al termine degli stessi.

La durata dell’intervento è stimata in circa due settimane, compatibilmente con le condizioni meteorologiche.