Confartigianato Imprese Lecco e LILT insieme per la prevenzione

Visite mediche specialistiche a condizioni agevolate per le imprenditrici associate e le loro collaboratrici

Dozio (Movimento Donne Impresa): “Iniziativa di responsabilità sociale e di sensibilizzazione”

LECCO – Il Movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese Lecco, in collaborazione con LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Associazione provinciale di Lecco – APS), propone anche quest’anno un’importante iniziativa nell’ambito della campagna “Ottobre – Mese della prevenzione”. L’obiettivo è quello di sensibilizzare le imprenditrici associate e le loro collaboratrici sull’importanza della prevenzione, offrendo la possibilità di accedere a visite mediche specialistiche a condizioni agevolate. Questa proposta vuole rappresentare un’opportunità concreta per garantire l’accesso a controlli medici fondamentali per la salute delle donne, che consisteranno in visite senologiche.

“Riteniamo fondamentale supportare le nostre imprenditrici a 360 gradi, aiutandole anche a prendersi cura della propria salute. Semplificare l’accesso alla prevenzione è uno dei modi in cui possiamo farlo, soprattutto in un contesto in cui spesso bisogna aspettare a lungo per questo tipo di visite”, afferma la Presidente del Movimento Donne Impresa, Silvia Dozio. “Grazie alla collaborazione con LILT, questa iniziativa rappresenta un momento importante di responsabilità sociale e di sensibilizzazione, sottolineando l’impegno dell’associazione per il benessere delle donne che ogni giorno contribuiscono al tessuto economico locale”.

Quest’anno, grazie alla volontà delle consigliere del Movimento Donne Impresa Lecco, le visite si svolgeranno sia presso la sede di Lecco, in via Galilei 1, che nella delegazione di Merate, in via Mameli 6.

Se gli appuntamenti disponibili in città sono andati rapidamente esauriti, a Merate c’è ancora qualche casella vuota per il giorno martedì 15 ottobre. Per prenotare il proprio posto c’è tempo fino a martedì 8 ottobre, visitando il sito www.artigiani.lecco.it (sezione Eventi). Per informazioni è possibile contattare la referente del Movimento Donne Impresa Lecco Chiara Bellingardi (tel. 0341/250200, categorie@artigiani.lecco.it).