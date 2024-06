Conto alla rovescia per il Nameless Music Festival: tutti gli artisti

In località Poncia iniziati i preparativi per allestire l’area che ospiterà i tre giorni di musica

Sul palco Angelina Mango, Annalisa, Bizarrap e moltissimi altri. Ecco la lineup completa

ANNONE – E’ iniziato il conto alla rovescia per il Nameless Music Festival, l’oramai tradizionale appuntamento di inizio estate in Provincia di Lecco. In questi giorni alla località Poncia (tra i comuni di Annone, Molteno e Bosisio Parini) sono in corso i lavori per l’allestimento dei palchi e dell’area del festival che si terrà dal 14 al 16 giugno. Tre giorni di musica ed eventi con tanti artisti nazionali ed internazionali che si alterneranno sui cinque palchi previsti, regalando emozioni a migliaia di giovani.

Tra i ‘big’ che animeranno l’edizione 2024 del Nameless ci saranno la vincitrice di Sanremo Angelina Mango, Annalisa, ma anche Bizarrap (protagonista del celebre duetto con Shakira Music Sessions, Vol. 53, ndr). E poi Dj Snake, Tony Effe, Benny Benassi, Eiffel 65, Bello Figo, Kenya Grace, Justice, Parisi, Bad Boombox, Oppidan e moltissimi altri (in fondo all’articolo la lineup completa dei tre giorni).

Tra le novità dell’edizione l’abolizione dei token: si potranno acquistare prodotti e servizi con i pagamenti elettronici. L’acqua inoltre sarà gratis e a disposizione di tutti grazie alle postazioni speciali che verranno installate. Anche i parcheggi del Festival saranno gratuiti per tutti i partecipanti, saranno di più e in posizioni più strategiche rispetto alle passate edizioni.

“Mai come quest’anno Nameless Festival, la cui identità musicale, culturale e sociale acquisita nel tempo è diventata ormai fortissima, ha contribuito a valorizzare il territorio che lo ospita diventando un potente strumento di promozione turistica a livello locale – fanno sapere dallo staff organizzativo – grazie al Festival, infatti, il Comune di Annone di Brianza è stato inserito nella Top10 delle mete di tendenza per gli italiani in vacanza quest’anno stilata da Airbnb. Nel 2021, inoltre, Nameless Srl è stata inserita nella classifica “Leader della Crescita” stilata da Il Sole 24 Ore e Statista, conquistando la posizione #1 tra le aziende operanti nel settore degli eventi”.

Radio 105, radio ufficiale del Nameless Festival, sarà presente sul posto con i propri talent e coinvolgerà, attraverso i propri canali on air e social, tutto il mondo 105.

La lineup (in ordine alfabetico)

VENERDI’ 14 GIUGNO

AHADADREAM – ALESSO – ANGELINA MANGO – AVA – BAD BOOMBOX – BENNY BENASSI – BOYS NOIZE – CAMO & KROOKED – CASSÖ – CLARA – EDMMARO – GREG WILLEN – HYBRID MINDS – IL PAGANTE – IL TRE – JUSTICE – K MOTIONZ – KOVEN – LUCA AGNELLI – MADDIX – MARLON HOFFSTADT – SALLY CRUZ – SILENT BOB & SICK BUDD – SLINGS – VALE PAIN ALBERT MARZINOTTO – DOCTUM – GINO INGROSSO – ROCKET PENGWIN – STILL CHARLES

SABATO 15 GIUGNO

BELLOFIGO – BORO – CHASE & STATUS DJ SET – CLAPTONE – DAVID PENN – DEADMAU5 – DISS GACHA – EDMMARO – EIFFEL 65 – EPTIC – HOL! – IMANU – KENYA GRACE LIVE – KUNGS – LEVEL UP – LOW STEPPA – MILES – NASKA LIVE – NELLO TAVER – PINO D’ANGIÒ – RIVA STARR – RUDEEJAY – SAM DIVINE – STEVE ANGELLO – SUBTRONICS – TONY BOY – WOOLI ALBERT MARZINOTTO – ESTREMO – FUCKYOURCLIQUE – RANDOM – REEBS – SLVR

DOMENICA 16 GIUGNO

ANNA – ANNALISA – ARTIE 5IVE – BIZARRAP – DAMIANITO – DIGITAL ASTRO – DJ SNAKE – DOMBRESKY – HARDWELL – IAN ASHER – JAZZY – JERSEY LIVE – KID YUGI – MELVO BAPTISTE – MERK & KREMONT – NERISSIMA SERPE + PAPA V – NIKY SAVAGE – OPPIDAN – PARISI LIVE – ROGER SANCHEZ – SAMMY VIRJI – SIDEPIECE – TESTPILOT – THE SHAPESHIFTERS – TONY EFFE – YASMIN – YUNG SNAPP

ALBERT MARZINOTTO – ALDA – KATIE GOODMAN – PADMA SAN – RRARI DAL TACCO – SUSPECT CB