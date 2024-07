CRI Lecco e Guardia di Finanza, scambio di doni in nome del bene

Cinque benemerenze consegnate dall’associazione volontaria ai militari delle Fiamme Gialle

Un riconoscimento per ringraziare la donazione di 500 litri di gasolio provenienti da una confisca

LECCO – La Croce Rossa Comitato di Lecco ha consegnato cinque benemerenze ai finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Lecco.

Un riconoscimento assegnato presso la sede del Comitato per ringraziare simbolicamente i finanziari delle Fiamme Gialle per aver donato nel dicembre 2022 all’associazione 500 litri di gasolio provenienti da una confisca di una cisterna. Frodi alle accise che arrecano gravi danni alle entrate dello Stato e comportano effetti distorsivi alle regole della libera concorrenza, anche a causa delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali.

A consegnare i brevetti è stato il vicepresidente del Comitato locale della Croce Rossa – Dott. Roberto Rossi.

“Un piccolo riconoscimento per un grande aiuto – hanno commentato con soddisfazione dalla Croce Rossa di Lecco – che ci ha permesso di poter continuare ad essere ovunque per chiunque, soprattutto in un periodo, come quello degli anni passati contrassegnato dalla pandemia, durante il quale il nostro bilancio è stato messo a dura prova”. A pesare i rincari dei prodotti energetici.