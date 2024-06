Croce Rossa Italiana: a Lecco si festeggia il 160° anniversario

Due giornate piene di attività in piazza Cermenati l’8 e il 9 giugno

I fondi raccolti durante le giornate verranno utilizzati per le attività del comitato

LECCO – La Croce Rossa comitato di Lecco e la Croce Rossa comitato del Comprensorio lecchese organizzano sabato 8 giugno e domenica 9, in occasione del 160° anno di fondazione della Croce Rossa Italiana, due giorni di festa con la popolazione lecchese in Piazza Cermenati. “Due giorni in cui i non addetti ai lavori potranno scoprire meglio il nostro mondo – spiegano dai due comitati – capire che Croce Rossa non è solo ambulanza, ma ha al suo interno tantissimi altri campi di intervento”.

La festa prenderà il via sabato 8 giugno alle 15.30 con un torneo di burraco e proseguirà con l’apertura della cucina e un intrattenimento musicale. Domenica invece sono previste dimostrazioni di intervento, prove di pressione e colesterolo e l’estrazione del premio finale della lotteria, secondo il seguente orario: dalle ore 10 alle ore 12 dimostrazione manovre di rianimazione cardiopolmonare di base con defibrillatore (BLSD) e manovre salvavita pediatriche. Dalle 10 Escape Room Emergenza Alluvione, sempre dalle 10 sarà possibile effettuare la prova della pressione e del colesterolo, grazie alla collaborazione con il Corpo delle Infermiere Volontarie. Alle 15:30 gli Opsa (Operatori Polivalenti Salvataggio in acqua) effettueranno una dimostrazione nelle acque del Lago. Infine, alle 17, verrà estratto il premio finale della lotteria, una crociera.

“I fondi ricavati dalle attività di sabato e domenica – continuano dai comitati – verranno utilizzati per le attività del comitato. 160 anni non sono pochi, dal 1864 Croce Rossa Italiana non ha mai smesso di essere a fianco della nostra popolazione, sia nei momenti belli che nei disastri che hanno colpito l’intera Nazione e soprattutto le realtà locali. Oggi abbiamo la fortuna di essere parte integrante delle comunità locali nel sostegno ai più vulnerabili, di operare per formare la cittadinanza in numerosi campi e con l’obiettivo di essere più resilienti e abbattere le discriminazioni e infine di far parte del sistema nazionale di risposta alle emergenze”.

“Tutte queste attività sono possibili grazie ai finanziamenti dello stato, ma soprattutto anche alle piccole donazioni che la gente fa ogni volta che facciamo qualche attività – proseguono dalla Croce Rossa – per questo motivo le offerte raccolte in questi due giorni di festa ci permetteranno di continuare ad aiutare la popolazione locale e di essere parte attiva nei processi di cittadinanza. Vi aspettiamo numerosi per aiutarci ad aiutare!”

Per iscrizioni al torneo di burraco, telefonare a uno dei seguenti numeri: Brunella Chiadò 331 98 96 612; Federica Berera 338 15 98 978; Sede CRI (orario ufficio) 0341 25198

QUI PER LA LOCANDINA