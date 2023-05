Alluvione in Emilia Romagna e frana a Varenna, la vicinanza del sindaco Gattinoni

“Anche il nostro territorio si è attivato per far fronte alle ore più critiche dell’alluvione”

Sulla frana di Varenna: “Ancora non è possibile stabilire la natura degli interventi per ipotizzare una tempistica di riapertura”

LECCO – “Cari lecchesi, siamo tutti colpiti dalle drammatiche immagini che arrivano dall’Emilia-Romagna. Desidero, innanzitutto, esprimere a nome di tutta la comunità lecchese la vicinanza e la solidarietà a tutte le popolazioni colpite e un pensiero in particolare all’ex Prefetto di Lecco Castrese De Rosa, che si trova nel pieno dell’emergenza nel suo ruolo di Prefetto di Ravenna“.

Inizia con un pensiero alle popolazioni colpite dall’alluvione il consueto appuntamento settimanale con la newsletter del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni. In un momento particolarmente delicato anche per il nostro territorio, con una frana che ha colpito la zona del lago, il sindaco pone l’accento sulla macchina della solidarietà che si è messa in moto in queste ore.

“Anche il nostro territorio si è attivato per far fronte alle ore più critiche: sul posto sono presenti due squadre territoriali del Soccorso Alpino e otto tecnici di soccorso, di cui cinque lecchesi, guidate dal capo delegazione Marco Anemoli; altre squadre sono già allertate per intervenire nelle successive fasi dell’emergenza così come i gruppi di Protezione Civile sono in constante contatto per fornire ogni supporto necessario. Voglio ringraziare tutti soccorritori e tutti coloro che vorranno fare una donazione (a questo link la raccolta fondi ufficiale attivata dalla Regione, a questo link quella di Croce Rossa Italiana)”.

E poi un pensiero alla frana avvenuta ieri, 19 maggio a Varenna, che fortunatamente non ha coinvolto nessuna persona: “Il maltempo, seppur in misura nettamente minore, ha colpito proprio in queste ore anche il nostro territorio: una frana ha danneggiato pesantemente la galleria di Fiumelatte, sulla Sp72 di Varenna. Miracolosamente, anche in questo caso, nessuna persona è rimasta coinvolta; il versante è costantemente monitorato per timore di altri possibili smottamenti. In questo momento sia la strada che la ferrovia sono interrotte alla circolazione: ancora non è possibile stabilire la natura degli interventi necessari al ripristino della sicurezza essenziali a ipotizzare una tempistica di riapertura ma la Statale 36 è aperta e ora sopporta tutto il traffico. Con il tavolo convocato dalla Prefettura stiamo lavorando per limitare al massimo i disagi e organizzare ogni misura alternativa”.

Sono tornati a casa nelle scorse ore anche i ragazzi della scuola media “Stoppani” di Lecco che impegnati in Romagna per alcuni concerti, a causa dei nubifragi, sono rientrati da Cervia, con oltre un giorno di ritardo e un viaggio estenuante.

E per tutta la giornata di venerdì, le squadre del Corpo nazionale Soccorso alpino e spelologico, provenienti da diverse regioni d’Italia, tra cui la Lombardia, hanno continuato a lavorare a supporto dell’emergenza in Emilia Romagna. Alle problematiche della fase più acuta dell’esondazione adesso si sono aggiunti gli effetti secondari, soprattutto quelli legati all’agibilità delle strutture essenziali. I tecnici del Soccorso Alpino, presenti da mercoledì, hanno operato notte e giorno nella zona del Ravennate, di Lugo di Romagna e di Faenza, accanto ai colleghi del Servizio regionale Cnsas dell’Emilia Romagna e delle altre regioni. Continuano intanto le evacuazioni di famiglie e persone: la popolazione dimostra apprezzamento per il lavoro svolto da tutte le associazioni di volontariato e la gente del posto collabora e aiuta attivamente nelle diverse fasi, mettendo a disposizione, per quanto possibile, tutto il necessario.