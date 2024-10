Dopo la rivoluzione estiva, nessuna ulteriore modifica della viabilità intorno al Liceo Grassi

La prevista inversione del senso di marcia in via G.B. Grassi e via Ongania/via Resinelli non sarà attuata

La parziale revisione viabilistica soddisfa i residenti di via Palestro: “Continueremo a monitorare la situazione”

LECCO – La viabilità intorno al liceo G.B. Grassi sarà rivista, almeno parzialmente. Non un vero e proprio ‘passo indietro’, dal momento che il cambio dei sensi unici già attuato in via Col di Lana e in via Palestro resterà tale, così come il doppio senso nella parte alta di via Parini con la rotonda, ma al termine del cantiere del teleriscaldamento il giro intorno alla scuola resterà in senso anti-orario, insomma com’è sempre stato, ovvero con la salita lungo via Grassi e, in aggiunta, la possibilità, grazie alla rotonda, di svoltare a sinistra in via Parini e poi in via Ongania e Resinelli.

Il termine del cantiere del teleriscaldamento in via Ongania (attualmente chiusa) è previsto per il 14 novembre, dopo di che la viabilità sarà ripristinata. Inizialmente, la sperimentazione prevedeva il cambio dei sensi unici di via Resinelli, Ongania e Montenero, con un giro intorno al liceo in senso orario (quindi salita da via Resinelli e discesa da via Grassi). Dopo alcune verifiche, tuttavia, sarebbero emerse alcune criticità, soprattutto per le manovre dei bus, che hanno spinto l’amministrazione a lasciare com’era la viabilità intorno al Grassi.

La parziale revisione è stata accolta con entusiasmo dal comitato dei residenti di via Palestro e Col di Lana che, nella giornata di ieri, giovedì, hanno incontrato il sindaco Mauro Gattinoni e i tecnici per parlare proprio della viabilità della zona.

“Le prove di dialogo collaborativo proseguono – hanno fatto sapere dal comitato – dopo una riunione di circa due ore abbiamo appreso con soddisfazione che l’amministrazione sta rivedendo alcuni sensi di marcia. Con l’avanzamento dei cantieri del teleriscaldamento nella via Palestro previsti per il prossimo mese e le ripercussioni sulla nuova viabilità adottata, il Comitato, ben chiarendo che il proprio apporto non consiste in mera lamentela, ha offerto produttivi contributi che portino ad individuare tutte le soluzioni possibili che permettano di mettere in sicurezza sia gli utenti che le strade stesse, decongestionando le arterie della rete viaria in evidente sovraccarico di traffico”.

Come annunciato, è previsto un nuovo incontro di aggiornamento tra le parti entro le fine di novembre: “Nel mentre, continueremo a monitorare le aree e i dati che emergeranno, in modo da garantire ai lecchesi meno ingorghi in vista delle festività natalizie”.