E’ l’ora della Camminata Manzoniana 2024, già superati i 1.500 iscritti

Domenica 6 ottobre torna l’evento targato LTM. Grazie a Herba Mostrum arriva la birra dei Promessi Sposi

Anche quest’anno lungo il percorso si potranno ammirare le scene teatrali dei Promessi Sposi

LECCO – “La Camminata Manzoniana sta crescendo anno dopo anno e LTM, anche se non è semplice, si impegna ogni volta a proporre qualcosa di nuovo. L’anno scorso hanno partecipato oltre 4mila persone, anche quest’anno vi aspettiamo numerosi all’appuntamento di domenica 6 ottobre“.

Alfredo Polvara, anima di Lecchese Turismo Manifestazione, associazione che organizza l’evento, ha presentato oggi la Camminata 2024. La formula, collaudata e vincente, resta la stessa: partenza e arrivo presso il piazzale del Centro Commerciale “Meridiana” di Lecco, tre i percorsi (5,5 km, 11 km e 20 km) e 11 diverse scene teatrali con 100 attori coinvolti grazie all’impegno de “Il filo teatro” e di tante compagnie teatrali del territorio.

“Grazie a LTM per questo importante evento che ripercorre la tradizione manzoniana e si lega a doppio filo con la solidarietà e con Telethon – ha detto la vice sindaca Simona Piazza -. Anche quest’anno parteciperò a testimonianza della volontà dell’amministrazione di far conoscere la cultura manzoniana”.

Novità assoluta di questa edizione la birra dedicata alla Camminata Manzoniana prodotta dal Birrificio Herba Monstrum e proposta in tre diverse vesti grafiche molto suggestive e particolari. Madrina dell’evento è Anna Caterina Bellati, nota critica d’arte lecchese, mentre il testimonial è l’amico Fabrizio Fontana.

Indissolubile il legame con Telethon a cui andrà il ricavato della Camminata e proprio il presidente Renato Milani (a sua volta anche volontario di LTM) ha ringraziato tutti per il notevole impegno e ha ringraziato in particolar modo Fabrizio Fontana che da tanti anni affianca questa manifestazione.

Durante la presentazione è stata lanciata anche l’iniziativa di Angelo Fontana, responsabile della Polisportiva Monte Marenzo – area sociale: “‘La lotta alla violenza di genere fa strada’, questo lo slogan che abbiamo voluto legare a questa edizione della Camminata – ha detto -. Per sensibilizzare e sostenere azioni volte a prevenire la violenza di genere, come Polisportiva assieme ad altre associazioni del territorio (Rifiorire insieme di Milano, Officina donna Olgiate Molgora, Gruppo Uniti per le Donne di Lecco) proponiamo a tutti di iscriversi come gruppo ‘Uniti per le donne’, ai primi 150 verrà consegnata una bandana rossa, il colore dell’amore”.

Sport, cultura, turismo, divertimento e solidarietà, sono tanti i contenuti di questa nuova edizione della Camminata Manzoniana. Come al solito l’evento sarà aperto dagli Sbandieratori di Primaluna, mentre all’arrivo ci saranno i Firlinfeu Renzo e Lucia di Lecco. Come al solito ci sarà anche la collaborazione con il Gruppo Manzoniano Lucie che parteciperà mettendo a disposizione le tradizionali barche. Una cosa è sicura: bisogna essere presenti!

Iscrizioni

Al fine di meglio gestire le iscrizioni, gli organizzatori invitano tutti a non attendere il giorno della gara ma, nel limite del possibile, iscriversi nei giorni antecedenti.

E’ già possibile iscriversi on-line sul sito di LTM (www.ltmlecco.it) oppure, di persona, nella sede di LTM in via Tito Speri 4 a Lecco (9-12 e 14-18). E’ possibile iscriversi anche presso la casetta nella piazza della Meridiana (15-18.30 in settimana; sabato e domenica 9-12.30 e 14.30-18) oppure al gazebo di LTM in piazza Garibaldi a Lecco (28-29 settembre e 5 ottobre dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18).

Tutte le informazioni sul sito: www.ltmlecco.it.