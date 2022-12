Frana e viabilità: spento il semaforo tra via Tonale, via Cernaia e via Caldone

Spento il semaforo di via Tonale, obbligo di dare precedenza

Una misura presa per agevolare il traffico che si sposta da e verso la vecchia Lecco-Ballabio

LECCO – Il Comune di Lecco vi segnaliamo che, per ridurre le situazioni di congestione determinate dal consistente transito di veicoli lungo la vecchia Lecco – Ballabio, è stato disposto lo spegnimento dell’impianto semaforico all’incrocio tra via Tonale, via Caldone e via Cernaia.

Come conseguenza è istituito l’obbligo di dare la precedenza a destra per i veicoli che si immettono su via Tonale provenienti da via Caldone e via Cernaia.