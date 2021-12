Freddo nelle aule, sciopero per gli studenti dell’istituto Bertacchi

Domani mattina protesta dei ragazzi all’esterno della scuola

“Siamo stanchi e stanche di una scuola non adatta alle nostre esigenze”

LECCO – Mattinata di sciopero quella di domani, sabato 11 dicembre, per gli studenti e le studentesse dell’istituto Bertacchi per protestare a causa del freddo nelle aule.

“Siamo stanchi e stanche di una scuola non adatta alle nostre esigenze – si legge nel volantino che chiama a raccolta gli studenti per lo sciopero di domani mattina -. Siamo stanchi di dover stare in una scuola con tutti questi problemi di edilizia di cui il riscaldamento è solo una conseguenza. Scioperiamo perché vogliamo che la situazione venga risolta davvero e che la provincia intervenga sul sistema di riscaldamento”.

Gli studenti chiedono di poter avere un interlocutore nelle istituzioni per aprire un tavolo di confronto permanente: “Vogliamo che i problemi siano risolti subito e non il prossimo anno”. Gli studenti si ritroveranno all’esterno della scuola domani mattina per protestare e far valere le proprie ragioni.