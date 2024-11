Giornata contro la violenza sulle donne: tutti gli eventi nel Lecchese

Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Tanti gli eventi in questi giorni per celebrare la ricorrenza

LECCO – Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999. Tanti gli eventi in programma a Lecco e provincia in occasione di questa ricorrenza.

Mandello del Lario – 13/20 Novembre

“Crisalide”

A cura di: Simona Corsico – fotografa e life coach

Mostra fotografica

Promosso da Assessorato Pari Opportunità Comune di Mandello del Lario

Square Art Center Lake Como Via Volta n. 1 – Mandello del Lario

13/20 novembre 2024

10.00/12.00 – 15.00/19.00

Ingresso libero

Lecco – 14 Novembre

Il linguaggio che unisce: parole che creano inclusione tra generazioni

Conferenza durante la manifestazione YOUNG – Orienta il tuo futuro

Promosso da Vicepresidente di CIF Comitato per la promozione dell’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Como Lecco

Lariofiere, Viale Resegone – Erba

14 novembre 2024

Ore 12.00

Ingresso libero in presenza

Merate – 16 Novembre

Tanto a me non capita

A cura di Annamaria Versienti – Ass. Libere Sinergie

Spettacolo teatrale

Promosso da Gruppo Ora Basta – Merate

Patrocinato da 8 comuni del meratese

Auditorium Giusy Spezzaferri – Merate

16 novembre 2024

Ora: 21.00

Ingresso libero

Oggiono – 18/23 Novembre

I diritti e le arti

A cura degli studenti dell’Istituto V. Bachelet

Produzione elaborati

Promosso dall’istituto V. Bachelet

Oggiono – Istituto V. Bachelet

18 novembre – 23 novembre 2024

Orario didattico

Ingresso libero in presenza

Mandello del Lario – 18 Novembre

“Delle donne di cui non si sa”

A cura di Fabio Clerici

Reading teatrale con musica, immagini e presentazione libro “Ogni abuso sarà punito” di Fabio Clerici

Promosso da Assessorato Pari Opportunità Comune di Mandello del Lario

Square Art Center Lake Como Via Volta n. 1 – Mandello del Lario

18 novembre 2024

Ore 21.00

Ingresso libero

Lecco – 21 Novembre

La violenza che non riconosci – segnali e indicatori per imparare a difendersi

A cura dei Coordinamenti donne CGIL-CISL-UIL

Interventi per l’Osservatorio Violenza sulle donne dell’Università degli Studi di Milano, a seguire spettacolo teatrale intitolato “Il Filo spezzato delle scarpette rosse”

Promosso dai Coordinamenti donne CGIL-CISL-UIL

Aula Magna Politecnico di Lecco, Via Previati n. 1/C, Lecco

21 Novembre 2024

Ore 9,00

Ingresso libero

Lecco – 21 Novembre

Casa, rossa casa

A cura di ASST di Lecco

Spettacolo Teatrale

Promosso da ASST di Lecco

Aula Magna – via dell’Eremo 9/11 Lecco

21 novembre 2024

Dalle ore 20.30 alle ore 22.15

Ingresso libero

Lecco – 23 Novembre

Bando “Decoriamo aula ascolto protetto”

A cura di Soroptimist International d’Italia Club Lecco/Merate

Premiazione – Bando con le scuole

Promosso da Soroptimist International d’Italia Club Lecco / Merate – Provveditorato Provincia di Lecco

Sede Camera di Commercio Via Tonale, 28 Lecco

23 novembre 2024

10.00/12.00

Ingresso libero

Merate – 23 Novembre

25 novembre – giornata mondiale contro la violenza sulle donne

A cura degli Studenti Liceo Agnesi e ISS Viganò

Flash Mob

Promosso dal Gruppo Ora Basta

Patrocinato da 8 comuni del meratese

Piazza Prinetti – Merate

23 novembre 2024

Ore 11

Ingresso libero

Osnago – 23 Novembre

Io sono qui – La Monaca di Monza

A cura del Comune di Osnago

Spettacolo Teatrale

Spazio Fabrizio De Andrè Via Matteotti, 1 – Osnago

23 novembre 2024

Ore 11.00

Ingresso libero

Lecco – 23 Novembre

Ci vuole un patto

A cura di Femminile Presente

Spettacolo

La Casa Sul Pozzo, Corso Bergamo 69, Lecco

23 novembre 2024

Ore 21.00

Ingresso libero

Lecco – 24 Novembre

Women in run

A cura della Federazione Italiana Amatori Sport Per Tutti APS-ETS

Evento ludico motorio

Patrocinato dal Comune di Lecco

Piazza Riccardo Cassin, Lecco

24 Novembre 2024

Ore 9:30

Iscrizioni 24 novembre dalle ore 7.30 alle ore 9. Per info: wirlecco0@gmail.com

Osnago – 24 Novembre

Una iris per non dimenticare

A cura di Progetto Osnago

Flashmob: piantumazione Iris e applicazione targa esplicativa

Patrocinato dal Comune di Osnago

Piazza della Pace – Osnago

24 novembre 2024

Ore 09.30

Ingresso libero

Osnago – 24 Novembre

Una iris per non dimenticare

A cura di Progetto Osnago

Incontro/Dibattito sul tema della violenza contro le donne con interventi musicali

Patrocinato dal Comune di Osnago

Spazio Aperto – Via Roma, 6 – Osnago

24 novembre 2024

Ore 10.30

Ingresso libero

Mandello del Lario – 24 Novembre

“Nemmeno con un fiore”

Associazione Fattore Danza di Daniela Baj

Flashmob

Promosso dall’Assessorato Pari Opportunità Comune di Mandello del Lario

Piazza L. Da Vinci – Mandello del Lario

24 novembre 2024

Ore 18.30

Ingresso libero

Lecco – 24 Novembre

Tu chiamale se vuoi…

A cura del Comune di Lecco

Spettacolo Teatrale

Promosso dal Comune di Lecco

Sala don Ticozzi, Via Ongania 4, Lecco

24 Novembre 2024

Ore 20.30

Ingresso libero

Lecco – 25 Novembre

Cena di celebrazione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo

Cena

In collaborazione con Ambito Territoriale di Bellano, Comune di Casargo, Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, Provincia di Lecco, I.C. San Giovanni Bosco di Cremeno e Comune di Lecco

Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo, Località Piazzo, Casargo

25 novembre 2024

Ore 19.30

Ingresso su prenotazione

Mandello del Lario – 25 Novembre

“Divorzio all’italiana”

A cura di Teatro in mostra

Spettacolo teatrale

Promosso da Assessorato Pari Opportunità Comune di Mandello del Lario

Teatro Comunale “F. De Andrè” – Mandello del Lario

25 novembre 2024

Ore 21.00

Ingresso libero

Lecco – 25 Novembre

La stessa storia

A cura di Telefono Donna Lecco – Stendhart Teatro Scuola

Spettacolo teatrale

Promosso da Telefono Donna Lecco

Sala Ticozzi Via Ongania, 4 – Lecco

25 novembre 2023

Ore 21.00

Ingresso libero

Lecco – 25 Novembre

Illuminiamo “Una stanza tutta per sé”

Soroptimist International d’Italia Club Lecco

Illuminazione Caserma Comando Provinciale Carabinieri

Promosso da Soroptimist International d’Italia Club Lecco

Corso Carlo Alberto, 62 – Lecco

25 novembre 2024

Ore 17.00

Ingresso libero

Lecco – 25 Novembre/10 Dicembre

Read the signs / Riconosci i segni di una relazione tossica

A cura di Soroptimist International d’Italia Club Lecco

Campagna di comunicazione presso le farmacie e gli studi medici

Promosso da Soroptimist International d’Italia Club Lecco

Farmacie e studi medici aderenti all’iniziativa

25 novembre / 10 Dicembre 2024

Ora: Apertura farmacie/studi medici

Ingresso libero

Lecco – 25 Novembre / 10 Dicembre

Campagna Orange The World

A cura di Soroptimist International d’Italia Club Lecco

Campagna presso le farmacie di distribuzione sacchetti con chiamata 1522

Promosso da Soroptimist International d’Italia Club Lecco

Farmacie aderenti all’iniziativa

25 novembre / 10 Dicembre 2024

Ingresso libero

Oggiono – 26-27-30 Novembre

“Telefono donna”

Incontro

Promosso dall’istituto V. Bachelet

Oggiono – Istituto V. Bachelet

26-27-30 novembre 2024

Orario didattico

Ingresso libero

Lecco – 26 Novembre

La violenza di genere: aggiornamento sul divenire della legislazione, sull’organizzazione territoriale e sull’andamento epidemiologico

A cura di ASST di Lecco

Convegno

Promosso da ASST di Lecco

Aula Magna – via dell’Eremo 9/11 Lecco

26 novembre 2024

Dalle ore 08.50 alle ore 13.00

Tipologia di ingresso: Su prenotazione – Collegarsi al sito https://formazione.sigmapaghe.com e selezionare l’ASST Lecco dall’elenco aziende della Regione Lombardia; Effettuare il Login: al primo accesso registrarsi come utente, se già registrati accedere inserendo Codice fiscale e Password; Nel menù “Catalogo corsi/Iscrizioni”, cercare l’evento formativo per titolo ed iscriversi.

Lecco – 27 Novembre

Liberarsi della violenza

A cura di Informagiovani Lecco

Riflessioni sulla parità di genere

Auditorium Pertini – Via dell’Eremo, 28 – Lecco

27 novembre 2024

Ore 10.00

Ingresso gratuito con prenotazione tramite form, fino a esaurimento posti

Lecco – 27 Novembre

Come stai? Gli adolescenti ci raccontano la violenza di genere

A cura di Istituto Scolastico Bertacchi “Scuola Polo contro la Violenza” e Ufficio Scolastico Provinciale

Conferenza

In collaborazione con il Comune di Lecco

Online

27 novembre 2024

Ore 20.30

Ingresso online su prenotazione tramite link in via di definizione

Mandello del Lario – 29 Novembre

“I girasoli di Isabelle”

A cura di Alberto Magatti

Conferenza/Presentazione libro

Promosso dall’Assessorato Pari Opportunità Comune di Mandello del Lario

Square Art Center Lake Como Via Volta n. 1 – Mandello del Lario

29 novembre 2024

Ore 18.00

Ingresso libero

Lecco – 30 Novembre

“Orange the world” le clementine antiviolenza sulle donne

A cura di Soroptimist International d’Italia Club Lecco

Raccolta Fondi

Promosso da Soroptimist International d’Italia Club Lecco

Piazza del Centro Commerciale Isolago – Lecco

30 novembre 2024

Ora: 10.00/12.00