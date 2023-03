Giostre sul lungolago: al via l’allestimento, da sabato l’apertura

Quest’anno doppia location per ovviare alla mancanza di uno spazio adeguato

Il luna park si dividerà tra Bione e lungolago. Le case mobili dei giostrai, invece, nell’area dei Vigili del Fuoco

LECCO – Saranno inaugurate sabato 25 marzo le giostre che, come da tradizione, arrivano in città nel periodo pasquale. La novità di quest’anno è che, come annunciato dal comune, oltre allo spazio utilizzato lo scorso anno (parcheggio accanto ai campi del centro sportivo Bione) verrà riservata un’area sul lungolago, in Riva Martiri delle Foibe.

Un gruppo di lavoro congiunto tra Comune e rappresentanti degli operatori del luna park, infatti, ha optato per questa soluzione visto che la nostra città manca di un’area dedicata agli spettacoli viaggianti e lo spazio del Bione è interessato dal cantiere aperto nelle ultime settimane.

Proprio in queste ore sono stati avviati i preparativi sul lungolago per il montaggio delle giostre. Oltre a questa novità c’è da segnalare che piazza delle Nazioni, a differenza dello scorso anno, non ospiterà le abitazioni mobili dei giostrai che saranno invece accolte nell’area di proprietà del Ministero dell’Interno e affidata ai Vigili del Fuoco.