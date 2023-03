Giostre sul lungolago. Zamperini: “Un’area attrezzata nel nuovo Bione?”

La discussione sul luna park pasquale sul lungolago e la proposta di Zamperini

“In città manca un’area attrezzata per spettacoli viaggianti e concerti, pensiamola nel nuovo centro sportivo”

LECCO – “Non voglio entrare nella polemica sul posizionamento delle giostre al lungolago, ma ritengo che sia del tutto evidente la necessità per questa città di dotarsi il prima possibile di un’area attrezzata ed adatta per gli spettacoli viaggianti”.

Così Giacomo Zamperini, consigliere comunale di Lecco e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, sul posizionamento del luna park pasquale sul lungolago.

“Nessuno parla più del nuovo centro sportivo e del ‘Bione‘, ma sarebbe interessante inserire nella proposta per il suo rilancio anche uno spazio per gli eventi, dai concerti ad appunto gli spettacoli viaggianti. Sono previste all’interno del progetto presentato delle aree dismesse che resteranno fuori dalla riqualificazione: approfittiamone. In questa città si soffre troppo di ‘annuncite’ – dice Zamperini – Io preferisco la concretezza delle parole che diventano azione e, per quanto di mia competenza, cercherò di favorire progetti di sviluppo della nostra città e del territorio con Regione Lombardia. Sediamoci assieme ad un tavolo e mettiamoci subito al lavoro.”