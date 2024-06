Giovanni Rigamonti nuovo presidente del Lions Club Lecco Host

Il passaggio di consegne con il presidente uscente Antonio Brusadelli

“La mia intenzione è rafforzare il legame con Lecco nei settori della salute, scuola, ambiente e comunità”

LECCO – I soci del Lions Club Lecco Host si sono riuniti giovedì per celebrare il passaggio di consegne tra Antonio Brusadelli e il nuovo presidente Giovanni Rigamonti. Antonio Brusadelli, presidente nell’anno lionistico 2023-2024, ha ringraziato di cuore i soci del club per l’onore conferitogli con la carica e per il supporto ricevuto durante quest’anno. Ha sottolineato come l’anno sia stato impegnativo ma anche ricco di soddisfazioni, evidenziando quanto i progetti realizzati siano stati sentiti dai soci e quanto ancora si possa fare, poiché a Lecco c’è grande bisogno di aiuto.

Dopo l’intervento del presidente uscente, ha preso la parola Giovanni Rigamonti: “Ringrazio Antonio Brusadelli per il lavoro encomiabile svolto quest’anno. Grazie a lui, il Lions Club Lecco Host ha ricevuto molti attestati di stima, sia a livello locale che distrettuale. La mia intenzione sarà quella di rafforzare il legame con Lecco nei settori della salute, della scuola, dell’ambiente e della comunità. Ringrazio anche mia moglie e le mie figlie per avermi permesso di accettare questo incarico. Voglio dimostrare loro quanto la vita possa essere più gratificante mettendosi al servizio degli altri e intercettando i bisogni della comunità. Dove c’è bisogno, ci sarà sempre un Lions ad aiutare, quindi rimbocchiamoci le maniche e diamoci da fare”.

Dopo l’investitura del presidente, tra gli applausi di tutto il club, sono stati spillati anche il vicepresidente Marco Corti, la tesoriera Assunta Galbiati e la segretaria Ombretta Missaglia. La serata si è conclusa con i migliori auguri per un nuovo anno ricco di progetti.