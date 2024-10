Gli operatori di ATS Brianza sul palco per urlare l’importanza della sicurezza sul lavoro

“Non doveva succedere!”, presentata la performance teatrale che racconta quattro storie vere

I dipendenti della struttura Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro si sono messi in gioco per lanciare un messaggio importante

LECCO – Un pugno nello stomaco. Un cazzotto che non vedi partire e ti manda al tappeto. Se il teatro è emozione, allora questa performance riesce a sublimarla nella sua massima espressione attraverso gesti precisi e parole misurate (né una di più né una di meno) che arrivano prima al cuore e poi alla testa.

Se poi pensiamo che sul palco ci sono 12 operatori della struttura Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di ATS Brianza allora il valore di questo spettacolo si moltiplica esponenzialmente. “Non doveva succedere!” è una performance che tutti dovrebbero vedere!

E’ stato presentato giovedì pomeriggio al Teatro Invito di Lecco lo spettacolo realizzato dagli operatori di ATS Brianza, guidati da Alberto Bonacina della compagnia Lo Stato dell’Arte, in occasione della Settimana Europea della salute e sicurezza sul lavoro. Un progetto che è parte integrante di un’azione più grande che prende il nome di “inSAFE LAB”, il laboratorio interattivo con sede a Lecco che da ottobre è aperto alle scuole del territorio per veicolare, anche alle nuove generazioni, il messaggio dell’importanza della sicurezza sul lavoro.

“Non doveva succedere!” racconta, da prospettive diverse, 4 storie di infortuni sul lavoro realmente accadute e vissute in prima linea dagli stessi operatori che le hanno portate in scena. Ne sono usciti 20 minuti da togliere il fiato. “Siamo partiti dalle loro esperienze. Quando me le hanno raccontate la prima volta mi è venuta la pelle d’oca – ha detto Alberto Bonacina -. I testi sono farina del loro sacco, io ci ho solo messo il contenitore. E’ stata un’esperienza formativa in primis per me, mi sono trovato a lavorare con un gruppo generoso, è stato davvero inaspettato”.

Le prime prove a luglio, con il tempo per il teatro incastrato al termine delle ore di lavoro: “A dare ancora più valore a questo progetto, c’è il fatto che è stato realizzato da operatori di ATS Brianza che quotidianamente si occupano di sicurezza e prevenzione sul lavoro – ha detto il direttore generale di ATS Brianza Michele Brait -. Sono riusciti a dare così tanto valore alla loro missione da mettersi in gioco fino al punto di salire su un palco per lanciare il messaggio che la sicurezza è importante perché significa tutelare vite“.

A fornire qualche dato sull’urgenza di affrontare quotidianamente il tema della sicurezza sul lavoro è stato il dottor Francesco Genna, direttore del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro che ha evidenziato come tra le province di Monza Brianza e Lecco nel 2023 si siano registrati quasi 10mila infortuni (3/4 nella provincia di Monza Brianza e 1/4 in provincia di Lecco): “Viviamo questa guerra tutti i giorni e facciamo di tutto per contrastarla. E’ significativo che i nostri operatori abbiano accettato di portare sul palco quelle esperienze, a volte drammatiche come la morte, che si trovano ad affrontare faccia a faccia”.

Allo spettacolo di oggi pomeriggio, oltre a rappresentanti dei sindacati, del mondo datoriale, di associazioni di categoria, ha partecipato anche il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio che ha sottolineato l’importanza del tema.

“Non doveva succedere!” è un lavoro tanto inaspettato quanto unico. Un plauso ai protagonisti perché, se l’intento era quello di lasciare un segno, sicuramente ci sono riusciti!

In scena, guidati da Alberto Bonacina, de Lo Stato dell’Arte: Elena Converso, Clizia Cacia, Simona Gentile, Debora Raganato, Sabrina Cipriano, Daniele Giacchetti, Giorgio Moranda, Bruno Mezzera, Fabio Pezzuto, Paolo Schiavone, Gianluca Ponissa, Giacomo Petillo.