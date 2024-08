Gran Premio di Monza. Trenord: corse straordinarie e biglietti speciali

Tutte le informazioni per usufruire del servizio potenziato in occasione del Gran Premio d’Italia 2024

Domenica 1 settembre, giorno della gara, saranno aggiunte 21 corse tra Milano Porta Garibaldi e Biassono-Lesmo Parco

MONZA – In occasione del Gran Premio d’Italia 2024, Trenord ha messo in campo un servizio potenziato per facilitare l’accesso all’Autodromo Nazionale di Monza, una tradizione ormai consolidata per l’azienda ferroviaria. Questa iniziativa è pensata per tutti gli appassionati di Formula 1 e per i curiosi che desiderano vivere l’emozione della gara in modo sostenibile, un’opzione che ha dimostrato di essere molto apprezzata. Basti pensare che nell’edizione del 2023 sono stati venduti oltre 25mila biglietti speciali, segno del crescente interesse per questa soluzione di trasporto.

Per il weekend del Gran Premio, in programma sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, Trenord ha previsto l’attivazione di otto corse straordinarie tra Milano Centrale e Monza, quattro per ogni direzione. In particolare, domenica 1 settembre, giorno della gara, saranno aggiunte 21 corse tra Milano Porta Garibaldi e Biassono-Lesmo Parco, stazione situata nelle immediate vicinanze del circuito. Questi treni aggiuntivi, pensati per garantire un flusso costante e sicuro di tifosi verso il “Tempio della Velocità”, non effettueranno fermate intermedie, permettendo un collegamento diretto e veloce.

In parallelo alle corse straordinarie, Trenord ha lanciato due biglietti speciali per l’evento: il “Monza Autodromo treno+bus” e il “Trenord Day Pass GP Monza 2024”. Il primo, disponibile al costo di 10 euro, comprende il viaggio andata e ritorno da qualsiasi stazione di Milano a Monza e il successivo trasporto in bus navetta fino al Gate G dell’Autodromo. Il secondo, pensato per chi parte da altre località della Lombardia, offre il viaggio andata e ritorno da qualsiasi stazione fino a Monza o Biassono-Lesmo Parco al prezzo di 13 euro. Inoltre, per incentivare la partecipazione delle famiglie, il “Trenord Day Pass” prevede la gratuità per i ragazzi under 14 che viaggiano accompagnati.

Queste iniziative si sommano ai normali servizi ferroviari che collegano Milano con Monza e Biassono-Lesmo Parco, garantendo così una copertura completa per chiunque voglia raggiungere il Gran Premio. L’obiettivo di Trenord è chiaro: offrire una soluzione di trasporto pratica, sicura e rispettosa dell’ambiente, in linea con la crescente sensibilità verso la mobilità sostenibile.

Per ulteriori dettagli sui biglietti speciali e gli orari delle corse, Trenord invita a consultare il sito ufficiale e l’app dedicata, mentre per chi preferisce raggiungere l’evento in auto, il Comune di Monza ha reso disponibili informazioni utili sul proprio sito web.