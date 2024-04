I residenti di via Palestro contro la nuova viabilità: “Causerà enormi disagi”

Avviata una raccolta firme che coinvolge anche i residenti delle altre vie interessante dal cambio viabilistico

“Il provvedimento invece che decongestionare la zona la renderà ancora più trafficata”

LECCO – Il cambio viabilistico per decongestionare Largo Montenero annunciato dall’amministrazione non piace ai residenti di via Palestro che, insieme a quelli di via Col di Lana, Grassi, Pastrengo e Legnano hanno avviato una raccolta firme per opporsi al provvedimento che entrerà in vigore, in via sperimentale, a partire dal mese di giugno.

A parlare è Edoardo Persenico, residente del supercondominio Broletto di via Palestro, 300 unità abitative circa: “Non capiamo il senso di questo cambio viabilistico – ha dichiarato – via Palestro è una via densamente abitata e principalmente utilizzata per i parcheggi che non può diventare ad alto scorrimento: con via Col di Lana che diventerà a senso unico e l’inversione di direzione in via Grassi si potrà utilizzare solo via Palestro per scendere e questo causerà enormi disagi. Non capiamo inoltre il resto dello stravolgimento che, a nostro avviso, invece che decongestionare questa zona della città la renderà più trafficata”.

Persenico ha fatto sapere di avere già richiesto al sindaco e alla Giunta un incontro: “Stiamo aspettando di sapere quando potrà riceverci, intanto giovedì sera abbiamo indetto un’assemblea per parlare della situazione e decidere le attività e le misure da prendere per contrastare questa assurda decisione. Ci teniamo a precisare che stiamo agendo al di fuori degli schieramenti politici e solo per il bene della comunità. Non è una questione ideologica, ma di buon senso” ha concluso.