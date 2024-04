Da giugno una nuova viabilità per decongestionare Largo Montenero

Rivoluzione in vista: una nuova rotonda e nuovi sensi unici in via G.B. Grassi, via Resinelli e via Ongania

Si girerà in senso orario attorno al liceo: “Ci daremo del tempo per capire se le novità introdotte funzioneranno”

LECCO – La riunione con i cittadini che si è svolta nella serata di giovedì, è stata anche l’occasione per annunciare alla cittadinanza un importante cambio alla viabilità che il comune di Lecco, a seguito di un’attenta analisi dei sui tecnici, metterà in atto con l’obiettivo di alleggerire il traffico in Largo Montenero (la via che dal liceo scientifico sale verso viale Turati).

Non sarà un cambiamento da poco, anzi, ha spiegato il sindaco Mauro Gattinoni: “Dopo tutta la serie di rotonde realizzate per spostare il traffico sull’asse viario che dalla Piccola porta al Ponte Nuovo, abbiamo individuato nella rotonda di Largo Montenero l’altro nodo critico della viabilità cittadina e, con l’obiettivo di decongestionarlo, andremo ad apportare tutta una serie di modifiche”.

Il nuovo progetto prevede la realizzazione di una rotonda in corrispondenza dell’incrocio tra via G.B. Grassi, via Palestro, via Parini, via Col di Lana. Contestualmente l’ultimo tratto di via Parini (oggi senso unico a scendere) verrà trasformato a doppio senso e questo consentirà di mettere il senso unico a scendere in via Grassi e il senso unico a salire in via Resinelli e via Ongania (esattamente l’opposto della situazione attuale).

Verrà quindi creato un circuito che gira in senso orario attorno al liceo scientifico, il che avrà una serie di effetti anche sulla viabilità posta più a nord. Nello specifico via Palestro diventerà senso unico a scendere (il contrario della situazione odierna), via Col di Lana (oggi doppio senso) diventerà senso unico a salire verso via Montanara/via Pasubio. Infine verrà invertito il senso unico delle viette interne a questo triangolo, Legnano e Pastrengo, con obbligo di direzione da via Palestro a via Col di Lana.

“Questo ci permetterà di andare a decongestionare in maniera importante la rotonda di Largo Montenero spostando la viabilità sull’asse via Parini/via Palestro/via Col di Lana – ha detto il sindaco -. Nel contempo saranno anche più agevoli l’entrata e l’uscita dei ragazzi del liceo. L’unico punto debole su cui stiamo facendo qualche ragionamento in più è la svolta a sinistra per chi proviene da via Papa Giovanni XXIII e deve imboccare via Palestro anche se, da una prima analisi, non dovrebbe costituire grossi problemi perché dovrebbe riguardare in prevalenza i residenti della zona di via Palestro”.

A giugno, con la chiusura delle scuole, verranno posizionati i new jersey bianchi e rossi per la viabilità provvisoria: “Come per le altre rotonde – ha sottolineato il sindaco – ci daremo del tempo per capire se la nuova viabilità funziona. In particolare abbiamo deciso di effettuare il cambiamento a scuole chiuse così, prima della metà di settembre, i cittadini si saranno abituati alla novità”.

Sempre sul fronte rotonde, Gattinoni ha poi spiegato che entro settembre verranno sistemate tutte quelle provvisorie sull’asse via Digione / viale Dante / piazza Manzoni / via Costituzione / via Leonardo Da Vinci: “Ogni rotonda costa dai 250 ai 300 mila euro perciò abbiamo voluto testarle per alcuni mesi prima di renderle definitive per trovare le geometrie migliori e non sprecare i soldi dei cittadini. A distanza di un anno e mezzo abbiamo visto che gli effetti di quelle rotonde sono positivi (anche su tutte le vie limitrofe) perciò entro settembre andremo a sistemarle. L’unica che al momento funziona male è quella di via Costituzione/via Da Vinci che è troppo stretta, ma nel progetto definitivo sono previsti l’eliminazione del sottopasso e un allargamento dove oggi ci sono i cantieri del teatro e del tribunale”.