Mobilità, parcheggi e cantieri: dal teleriscaldamento, all’hub dei bus. Novità per la stazione

Circa 200 cittadini hanno partecipato alla serata organizzata dal comune

“Non siamo spaventati dalle critiche per le cose che si fanno, serate come questa sono molto importanti”

LECCO – Circa 200 persone hanno partecipato, nella serata di giovedì, all’incontro promosso dall’amministrazione comunale per condividere con la cittadinanza il processo di cambiamento in corso in città sul fronte viabilistico. Durante la serata, svolta al centro civico Sandro Pertini, sono intervenuti il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessore all’ambiente, alla mobilità e alla viabilità del Comune di Lecco Renata Zuffi.

Presenti anche i tecnici del Comune di Lecco, della società che sta eseguendo gli interventi di posa della rete del teleriscaldamento e della società che effettuerà la riqualificazione del lungolago. Oggetto della serata sono state la viabilità, il piano delle soste, lo stato dei cantieri e i progetti che modificheranno la mobilità cittadina nel medio e lungo termine.

“Non siamo spaventati dalle critiche per le cose che si fanno, ma saremmo piuttosto spaventati dalle critiche per le cose che non si fanno – ha detto il sindaco in apertura -. Serate come questa sono importanti e parlare di mobilità significa parlare di problemi complessi che riguardano strutture, servizi e comportamenti delle persone. Se il problema del traffico a Lecco dipende da diversi fattori, anche la soluzione dipende da diversi fattori. Oggi siamo qui anche per farvi capire che tutte le cose che vengono fatte non sono improvvisate ma sono governate”.

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

L’assessore Renata Zuffi è entrata nel merito del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) che verrà approvato a maggio, un documento di cui la città non era obbligata a dotarsi “ma il comune di Lecco, credendoci, ha pensato che fosse un dovere per capire ancor meglio dove vuole andare questa città. Si tratta di obbiettivi di lungo respiro per cercare di abbattere il traffico veicolare del 28% come indica l’Agenda 2030. I progetti puntuali realizzati negli ultimi 3 anni rappresentano ognuno un tassello per affrontare i vari temi e i vari problemi”.

Tanti gli aspetti su cui si concentra la visione (presente e futura) dell’amministrazione per una mobilità più sostenibile a partire dal Biciplan, dal Piano della Sosta, dalle ZTL fino agli hub del trasporto pubblico locale, all’intermodalità, all’accessibilità e alla mobilità inclusiva. Quindi sono state illustrate alcune delle azioni messe in campo come “Ti porto io” e “Play&Go”.

Cantieri e progetti

Il sindaco Gattinoni, invece, è entrato nel concreto dei cantieri e dei progetti che modificheranno la viabilità in città: “Cosa sta succedendo in città e cosa ci aspetta? Il 2024 è l’anno dei cantieri e avranno un impatto pesante sulla città. Ciò che viene fatto, però, è conseguente a un’attenta analisi e segue il Piano Generale del Traffico approvato nel giugno 2020. Tutte queste cose non sono improvvisate ma sono governate”.

Tra le novità l’annuncio di un imminente cambio di viabilità per ridurre il traffico sulla rotonda di Largo Montenero, ma anche il punto sulle nuove rotonde (ancora provvisorie e che entro settembre diverranno definitive) tra la Piccola e il Ponte Nuovo (“la nuova viabilità funzione, così come stanno funzionando le modifiche apportate nei rioni”).

Cantieri del teleriscaldamento

Un altro capitolo tanto fondamentale quanto delicato quello dei lavori per il teleriscaldamento: “La prossima estate, a scuole chiuse, avremo attivi 5 cantieri contemporaneamente, tra cui quello che riguarderà il centro città tra via Marco D’Oggiono e via Volta (davanti al comune e alla stazione). Non nascondo che si tratta di cantieri molto complessi ma l’imperativo è restare nei tempi stabiliti. Nel febbraio 2025, invece, verrà interessata dai lavori piazza Garibaldi, abbiamo scelto quella data per cercare di tutelare gli interessi di tutti, in primis dei commercianti. Per quanto riguarda i ripristini bisogna portare pazienza perché ci sono tempi tecnici di almeno 6 mesi per permettere al terreno di assestarsi prima della sistemazione definitiva”.

Hub dei bus e novità per la stazione

L’amministrazione sta valutando anche il progetto per un nuovo hub dei bus che vada a migliorare l’interscambio ferro/gomma. Nel futuro della stazione di Lecco, infatti, ci sono due importanti novità: il capolinea dei treni TiLo che verranno dalla Svizzera e la nuova tratta verso l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio con un aumento dei binari (saranno due) verso via Sassi. Per quanto riguarda i bus, invece, a oggi sono 13 le linee attestate in piazza Stazione.

Nel ragionamento sul nuovo hub dei bus rientrano tre zone: piazza della stazione di 2.300 metri quadrati; il parcheggio di via Sassi di 2.100 metri quadrati e l’area di via Balicco/via Castagnera di 4.300 metri quadrati. “Si sta ragionando sulla soluzione migliore, anche se nessuna di queste soluzioni riesce a contenere tutti i bus”.

Quarto ponte, parcheggi, nuovo lungolago

Tra le tematiche calde anche il Quarto Ponte (che probabilmente sarà a doppio senso) con la realizzazione della grande rotonda al Bione (dove oggi ci sono il parcheggio del centro sportivo e il centro di raccolta) e il nuovo lungolago. E proprio il nuovo lungolago con la questione parcheggi è stato uno degli argomenti più dibattuti dal pubblico presente in sala con i commercianti interessati che temono una riduzione degli affari contestualmente alla riduzione dei parcheggi.

La serata si è chiusa con la pioggia di domande da parte dei cittadini, spesso riguardanti situazioni puntuali che li riguardavano direttamente, a cui il sindaco Gattinoni e l’assessore Zuffi hanno cercato di rispondere. Tra i problemi più sentiti dal pubblico in sala, infine, c’è sicuramente la cronica carenza di parcheggi in centro per i residenti, situazione a cui il comune cercherà di mettere mano trasformando le strisce gialle in strisce blu a pagamento con sosta massima di 2 ore e senza limiti per residenti muniti di tagliando. Questo per garantire una maggior turnazione nella sosta, inoltre i nuovi stalli saranno gestiti da Linee Lecco che si occuperà anche di controllare che le regole di sosta vengano rispettate.