Il sito del Comune si ‘rifa il look’: “Sarà più intuitivo e accessibile”

Il nuovo sito sarà online da lunedì 16 settembre

L’assessore Durante: “Servizi digitali e contenuti accessibili per cittadini sempre più informati e attivi”

LECCO – Dal 16 settembre sarà online il nuovo sito istituzionale del Comune di Lecco, realizzato dalla società 3PItalia Spa nell’ambito del Pnrr, misura 1.4.1 Esperienza del cittadino.

Il nuovo portale prevede una veste grafica completamente rivisitata e una struttura costruita sul “modello di sito comunale” realizzato dal team di Designers Italia, nell’ambito della collaborazione tra il Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) e l’Agenzia per l’italia Digitale (AgID). Ispirato ai principi dell’ user centred design, il nuovo sito presenta un’interfaccia estremamente intuitiva e un’organizzazione dei contenuti chiara e accessibile anche a utenti diversamente abili e con diverse competenze digitali, migliorando sensibilmente l’esperienza di navigazione del portale, che si candida così a diventare il principale punto d’accesso alle informazioni e ai servizi comunali, in coerenza con il principio “digital first”.

Così l’assessora alla Comunicazione del Comune di Lecco Alessandra Durante: “L’evoluzione digitale rappresenta per la Pubblica Amministrazione una grande priorità, scontando spesso dei limiti importanti rispetto alla sempre più consolidata esperienza online dei cittadini in altri ambiti e per altri servizi. Questo bando aveva l’obiettivo di uniformare l’esperienza di navigazione dei siti comunali in tutta Italia: oggi ogni comune ha un proprio sito, con una specifica organizzazione dei contenuti e nomenclature diverse da ente a ente. Man mano che i comuni aderiranno a questa misura e andranno online con i nuovi portali, tutti uguali tra loro nella struttura e nell’organizzazione dei contenuti, finalmente cittadini e professionisti potranno orientarsi con più facilità ogni volta che dovranno navigare il sito di un nuovo ente, come se lo conoscessero già. Per quanto riguarda il nostro Comune questo rilascio rappresenta solo il primo passo che presenta ancora numerosi miglioramenti sui quali lavoreremo nei prossimi mesi: andremo a sviluppare e migliorare la sezione “vivere il Comune” e il calendario degli appuntamenti, oggi ancora provvisorio, aggiorneremo la piattaforma che gestisce i servizi online rendendola molto più accessibile e ordinata e integreremo l’intelligenza artificiale in supporto ad alcuni servizi di primo accesso”.

Il sito è organizzato in quattro sezioni principali: “Amministrazione”, con i contenuti riguardanti la struttura politica e amministrativa del comune, inclusi i documenti pubblici, “Novità”, che raccoglie notizie, avvisi e comunicati stampa, “Vivere il comune”, che presenta i luoghi d’interesse del territorio comunale e gli eventi e “Servizi”: vera, grande novità e cuore pulsante del portale, con oltre 150 schede informative (numero destinato a crescere) che consentono di conoscere e, in alcuni casi accedere in maniera diretta, ai servizi erogati dal comune. Dal cambio di residenza alle carte di identità, ai servizi sociali, dai servizi educativi ai servizi per imprese e professionisti, dai servizi ambientali ai pagamenti elettronici, il cittadino potrà in pochi click accedere a tante informazioni utili su come fruire dei servizi, quale documentazione presentare, costi e contatti per richiedere ulteriore supporto. Inoltre, per qualsiasi scheda servizio, il cittadino potrà esprimere il proprio feedback sulla chiarezza informativa consentendo un costante monitoraggio e miglioramento del portale. Un portale che migliora sensibilmente l’esperienza di fruizione dei servizi comunali e al tempo stesso avvicina i cittadini alla pubblica amministrazione.

“So bene che la digitalizzazione – prosegue l’assessora – colpisce positivamente i cittadini che hanno dimestichezza e spaventa chi invece ha minori competenze: tutti i servizi continueranno ad essere accessibili presso gli sportelli fisici, esattamente come è stato fino ad ora. La digitalizzazione permetterà solo di migliorare la gestione interna di alcune attività e permetterà a chi vuole accedere ai servizi a qualsiasi ora e da qualsiasi località di farlo più agevolmente”.

In corso di sviluppo anche un’area personale in cui gli utenti potranno trovare i documenti personali, lo stato d’avanzamento delle loro richieste e i messaggi o notifiche inviati dagli uffici comunali, mentre la sezione Amministrazione Trasparente, oggetto di un altro bando Pnrr, per il momento manterrà l’impostazione grafica del vecchio sito. Restano attivi sul nuovo sito anche tutti i portali tematici con cui il cittadino ha familiarizzato negli ultimi anni, dal servizio Sit all’albo pretorio on line, dal portale delle Allerte meteo alla piattaforma delle opere pubbliche per seguire gli sviluppi dei progetti e degli interventi.

A partire dal vero e proprio switch dal vecchio al nuovo sito, previsto per le ore 11, durante il rilascio di tutti gli aggiornamenti necessari, il portale potrebbe essere temporaneamente inaccessibile.