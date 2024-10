Il tour nei rioni fa tappa a Pescarenico, i residenti lamentano scarsità di parcheggi e decoro urbano

Sosta selvaggia in diverse vie del rione: “Ma i vigili non passano mai”

Durante la serata si è parlato anche del Quarto Ponte e della nuova viabilità al Bione

LECCO – Tappa a Pescarenico per l’amministrazione comunale che nell’ambito del programma #rionialcentro sta incontrando i diversi quartieri della città per fare il punto sugli interventi effettuati ma anche raccogliere dai residenti spunti e segnalazioni volte a migliorare la vita dei rioni.

L’incontro di giovedì sera si è svolto presso l’oratorio. Presenti il sindaco Mauro Gattinoni, affiancato dagli assessori Maria Sacchi (Lavori Pubblici), Alessandra Durante (Giovani e Famiglia), Emanuele Manzoni (Welfare) e Giovanni Cattaneo (Attrattività Territoriale). “I rioni sono la parte più attiva della nostra città, quella di cui forse si parla meno sui giornali ma dove vive la maggior parte della popolazione. Il dialogo tra amministrazione e rioni è sempre interessante” la premessa di Gattinoni, che ha poi fatto il punto sugli interventi effettuati e in corso d’opera a Pescarenico

Un rione al centro di tanti servizi

Dalla riqualificazione dell’area ex Piccola Velocità, alla recente apertura del parco giochi ‘L’isola della felicità’ in via Fra Galdino, dal Dehors lungo la ciclabile al ‘Luogo dell’amicizia’ realizzato in collaborazione con Avis, ai progetti in corso d’opera, la Stazione di Posta in via dell’Isola per l’accoglienza delle persone a bassa soglia (senza tetto) e la riqualificazione della scuola De Amicis, il rione di Pescarenico, che ospita anche l’eccellenza universitaria del Politecnico, è davvero al centro di tanti servizi. “Sono tanti gli investimenti che abbiamo fatto in questi anni, anche grazie agli importanti contributi ricevuti dal Pnrr, che vanno a toccare un po’ tutte le fasce di popolazione – ha detto Gattinoni – la cosa bella e che mi piace sottolineare è che tanti di questi interventi sono stati ‘co-progettati’ con voi, con i cittadini, sulla base delle esigenze ravvisate”.

Nell’ambito del piano rioni, volto appunto a rigenerare i quartieri della città, l’amministrazione ha annunciato l’imminente sistemazione di via Maggiore con il rifacimento della pavimentazione in porfido.

I cittadini: “Problemi di parcheggio e decoro urbano”

I parcheggi e il decoro urbano al centro delle principali segnalazioni sollevate dai residenti. “La presenza del Politecnico è sicuramente positiva ma al contempo crea problemi con i parcheggi – hanno detto alcuni cittadini – 1.500 studenti sono tanti, non tutti vengono in treno o in bus e non avendo un parcheggio riservato lasciano l’auto dove capita, spesso bloccando passi carrai o rendendo comunque difficoltoso entrare nelle proprie case. A volte poi chi non ha il garage e parcheggia in strada non trova posto ed è costretto a parcheggiare in divieto di sosta, con rischio di incorrere in sanzioni”.

La sosta selvaggia è un problema che riguarda anche via Fra Galdino: “Non solo – ha spiegato una signora – spesso vediamo anche auto procedere in contromano, è successo anche in Piazza Fra Cristoforo”. Tra via Rosmini, via Borromeo e via Vico, le auto lasciate in divieto di sosta rendono alle volte impossibile ai residenti accedere ai propri box: “Se chiamiamo i Vigili ci viene risposto che l’unica pattuglia presente non è disponibile e alla fine non viene mai nessuno a verificare la situazione” hanno detto alcuni residenti arrabbiati.

L’altro problema sollevato è quello del decoro urbano: “Pescarenico è forse il rione più turistico di Lecco, i cestini in più punti sono sempre pieni, forse varrebbe la pena di svuotarli qualche volta in più, soprattutto in certi periodi dell’anno” il commento. In via Buozzi, all’altezza del civico 12, è stata segnalata una discarica a cielo aperto: “Vengono e lasciano quello che gli pare, elettrodomestici, rifiuti, è indecente”.

Un problema di inciviltà, come sottolineato l’assessore Sacchi, contro cui il Comune può fare ben poco se non mettere a disposizione gli strumenti per segnalare le situazioni di degrado ed eventuali trasgressori: “Vi ricordo l’Urban Click, sul sito del comune, dove poter fare le segnalazioni che vengono poi trasmesse a Silea, oltre che naturalmente avvisare la Polizia Locale” ha detto. Nei pressi del ‘Luogo dell’Amicizia’ di Avis, dove più volte sono stati segnalati rifiuti abbandonati, arriveranno presto i cestini intelligenti.

Sul fronte parcheggi, il sindaco ha ricordato come il rione di Pescarenico possa contare su un silos ampio e attualmente poco utilizzato, quello della Ventina: “Un’opportunità non solo per gli avventori ma anche per i residenti, che in altri rioni della città manca” ha detto.

Quarto Ponte e nuova viabilità

La serata si è conclusa con un passaggio sul cantiere del Quarto Ponte e la nuova viabilità che interesserà la zona del Bione (leggi qui). “Allo stato attuale l’opera, per come è progettata, è a metà – ha detto Gattinoni – servirà cioè solo in ingresso a Lecco ma non in uscita, quindi dal punto di vista del traffico non aiuterà la viabilità cittadina. Come comune ci siamo da subito battuti per rendere il nuovo ponte a due corsie, una in entrata e una in uscita dalla città, tant’è che la nuova viabilità al Bione è stata progettata prevedendo già la corsia in raccordo con il ponte in uscita. Anas ha di recente presentato una soluzione progettuale per l’adeguamento del Quarto Ponte a due corsie, seguiremo con attenzione gli sviluppi per fare sì che l’opera sia completa ed effettivamente utile anche per la viabilità cittadina” ha concluso.