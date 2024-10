Inaugurata la nuova sede del Centro Psico Sociale: “Momento tanto atteso”

Il direttore generale di Asst Lecco Trivelli: “Il nostro grazie va a tutti gli operatori che qui lavorano”

I Cps hanno in carico dai 4.900 ai 5.000 utenti all’anno, a Lecco nel 2023 ci sono stati 3.300 utenti di cui addirittura 800 giovani

LECCO – E’ stata inaugurata ufficialmente oggi, Giornata Mondiale della Salute Mentale, la nuova sede di via Tubi a Lecco del Centro Psico Sociale “Quel ramo di psiche”. Un luogo di cura tanto importante quanto atteso, come sottolineato dalla dottoressa Simonetta Martini, direttore facente funzioni del reparto di Psichiatria dell’Asst di Lecco: “Abbiamo aspettato molto questo momento che, perciò, è particolarmente significativo e avviene nella Giornata Mondiale della Salute Mentale il cui titolo del 2024 à ‘dare priorità alla salute mentale agli operatori nel loro luogo di lavoro”.

Non poteva esserci momento migliore, quindi, per l’inaugurazione di una nuova sede sicura e accogliente. Il direttore generale dell’Asst di Lecco Marco Trivelli ha ricordato l’importanza di tutti coloro che lavorano in psichiatria: “Le condizioni dei luoghi di cura sono fondamentali per i pazienti, ma sono altrettanto importanti per chi ci lavora, soprattutto nel momento in cui la psichiatria ha difficoltà grandi a livello di personale. Ringrazio sicuramente la dottoressa Martini e il dottor Nava per essere riusciti a portare qui la psichiatria, nel contempo ringrazio i ‘padri’ della psichiatria di Lecco, il dottor Lora e il dottor Bertoglio. La speranza è che i luoghi di cura migliorino ancora con spazi sempre più adeguati, più intelligenti, più conformi a questo tipo di patologia. Oggi però il nostro grazie va a tutti gli operatori che qui lavorano”.

La dottoressa Martini ha definito il Centro Psico Sociale (Cps) il cuore del servizio psichiatrico: “I Cps hanno in carico dai 4.900 ai 5.000 utenti in un anno, solo a Lecco l’anno scorso ci sono stati 3.300 utenti di cui addirittura 800 giovani. Questo trasferimento coincide anche con una riorganizzazione perché vogliamo implementare sempre più la nostra efficacia nei confronti degli utenti. Sono tre i punti che vorremmo sviluppare: dobbiamo diventare sempre più appropriati nei nostri percorsi e intervenire sempre più precocemente sui giovani cercando di essere flessibili; vogliamo portare avanti un lavoro con la medicina di base per strutturare una comunicazione importante; il terzo punto è quello di avere un legame forte con il territorio per creare una rete fattiva”.

Emanuele Manzoni, assessore ai servizi sociali di Lecco, ha ricordato quanto lavoro è stato fatto per raggiungere questo obiettivo: “Il 2024 ricorre il centenario della nascita di Franco Basaglia che ebbe l’intuizione di dire che il tema della salute mentale non è individuale, ma riguarda un contesto di relazioni e la società funzionale o disfunzionale che noi creiamo. Oggi inauguriamo la sede del Cps, ma i servizi per la salute mentale devo uscire da questo spazio. Questa è la sfida, non possiamo lasciare da soli gli operatori e i pazienti che attraversano una fragilità. E’ solo nelle nostre comunità, nei luoghi di lavoro, nelle nostre famiglie, nelle relazioni positive che costruiamo che possiamo vincere la sfida”.

Tra i presenti anche il Sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza, il consigliere regionale Giacomo Zamperini e il consigliere regionale Gianmario Fragomeli. “Oggi a Lecco accade un fatto di civiltà – ha detto Piazza -. Oggi riusciamo a dare ad una fragilità importante della nostra società un luogo adeguato dove trovare un’ambiente di cura e di questo passo in avanti dobbiamo essere tutti orgogliosi, specialmente ricordando come erano le condizioni della precedente sede in via Ghislanzoni”.

“C’è tanta attenzione per il benessere fisico ma stiamo entrando in un’epoca dove deve esserci altrettanta attenzione per il benessere metafisico – ha detto il consigliere Zamperini citando poi la canzone “Un matto” di Fabrizio De Andrè -. Il lavoro che fate qui è determinante non tanto per questo territorio, ma per questa società e per le generazione che verranno”. Il consigliere regionale Fragomeli: “Siamo tutti contenti di questo spazio, ma sappiamo tutti che c’è molto da lavorare sul tema della salute mentale anche in termini di risorse umane. I bisogni e le necessità sono cambiate, invece oggi la psichiatria ha un ruolo fondamentale sul quale dobbiamo investire. Registriamo questo importante risultato che è un grande punto di partenza ma che ci deve vedere impegnati per costruire condizioni migliori per i servizi psichiatrici”.

Presentato anche il nuovo logo del Cps: una farfalla, simbolo di trasformazione e metamorfosi, una metafora che ricorda il fatto che anima e mente possono trasformarsi. Una farfalla che si posa su un ramo che non è un semplice ramo ma ricorda la forma del nostro lago da qui il nome “Quel ramo di psiche – Cps Lecco”.

Prima del taglio del nastro, il nuovo prevosto di Lecco monsignor Bortolo Uberti ha benedetto la nuova sede: “E’ compito di un’intera città che nessuna persona sia lasciata sola. Perché nessuna persona sia sola è necessario che gli venga riconosciuta la dignità piena e il diritto alla cura. Una cura che non passa soltanto da un farmaco o una diagnosi, ma passa soprattutto dall’incontro e dalla relazione che devono generare bellezza e devono essere caratterizzate da un luogo come questo che offre orizzonti molto vasti. Chi viene qui deve trovare accoglienza, relazione e una speranza per il proprio futuro”.