Incontri dell’amministrazione nei rioni, il 26 novembre tocca a Castello

E’ l’ultimo incontro del format #Rionialcentro per il 2024

Ecco come registrarsi

LECCO – Un nuovo incontro previsto per il format #Rionialcentro, questa volta dedicato al rione Castello. La serata organizzata per i residenti e aperta a tutta cittadinanza è in programma martedì 26 novembre alle 20.45 presso la scuola primaria G. Carducci, in piazza G. Carducci, 10.

Come i precedenti sette incontri avvenuti in altrettanti rioni della città, anche l’appuntamento di Castello offrirà la possibilità di confrontarsi con il sindaco di Lecco e gli assessori sulle questioni legate alla vita quotidiana del quartiere, tra sfide e opportunità.

L’ingresso all’incontro è libero, ma per partecipare è richiesta la registrazione attraverso questo form.

Dopo la serata dedicata a Castello, #Rionialcentro raggiungerà i prossimi rioni della città a partire dal nuovo anno.