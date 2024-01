“Job day: trova subito lavoro coi consigli giusti”, incontro all’Informagiovani

L’iniziativa il 15 febbraio al Centro Civico Sandro Pertini

Un pomeriggio dedicato alla ricerca di una nuova o prima occupazione

LECCO – Il servizio Informagiovani del Comune di Lecco, in collaborazione con le agenzie per il lavoro dell’Ambito di Lecco che hanno aderito all’iniziativa, promuove un pomeriggio dedicato alla ricerca di una nuova o prima occupazione. L’incontro si terrà al centro civico Sandro Pertini di Germanedo in via dell’Eremo 28 a Lecco giovedì 15 febbraio a partire dalle 16.30 e vi potranno partecipare i giovani in cerca di occupazione tra i 18 e i 30 anni residenti in provincia di Lecco.

Durante il pomeriggio le agenzie esporranno il rispettivo materiale informativo, dialogheranno con i giovani e risponderanno alle loro domande. I ragazzi potranno approfondire tematiche specifiche, quali le tipologie contrattuali, i fabbisogni aziendali, le skill maggiormente ricercate, ricevere consigli utili per la ricerca attiva di un impiego e conoscere le opportunità messe a disposizione dalle agenzie. In un secondo momento, le agenzie potranno proseguire la conoscenza dei candidati per individuare i più idonei all’inserimento immediato in azienda, attraverso contratti o stage.

L’evento trova spazio nel progetto “Gener-azione: Nuovi Servizi per una Nuova Generazione” finanziato da Regione Lombardia e realizzato in collaborazione con ANCI Lombardia e le agenzie aderenti sono: Adecco, AxL, During spa, GiGroup, Manpower Group, Randstad Italia, Synergie Italia, Tempjob e Umana spa.

Così l’assessore ai Giovani e comunicazione del Comune di Lecco Alessandra Durante: “Il tema principale che caratterizza il mercato del lavoro del nostro territorio non è tanto la carenza di opportunità, quanto il disallineamento delle competenze e delle aspettative. Le aziende spesso non trovano le competenze richiest,e ma allo stesso tempo tanti giovani occupano posizioni che sentono distanti rispetto ai loro punti di forza e alla loro realizzazione personale. Questo genera quei fenomeni sempre più diffusi oggi di turn over e scarsa fidelizzazione delle proprie risorse, ma anche una crescente attenzione alle politiche di talent acquisition aziendali, oggi spinte su benefit che non sono più quelli tradizionali a cui si è abituati. Iniziative come questa aumentano sicuramente le possibilità di incontro e di confronto creando sinergie positive che possono aprire opportunità e collaborazioni proficue”.

Per partecipare è necessario iscriversi tramit il form presente a questo collegamento. Maggiori informazioni sulle pagine Instagram e FB dell’Informagiovani, all’indirizzo informagiovani@comune.lecco.it o al numero 0341.493790 (anche WhatsApp)