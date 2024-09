La Fanfara Bersagliere “G. Colombo” di Lecco al raduno Regionale

Il raduno è in programma per il 14 e 15 settembre a Vigevano

LECCO – Il prossimo fine settimana, Vigevano sarà invasa dall’energia e dal colore dei Bersaglieri, in occasione del Raduno Regionale Bersaglieri Lombardia. Un evento imperdibile per le sezioni ANB lombarde, amici e simpatizzanti, che vedrà il 14 e 15 settembre il centro della città animarsi di musica, tradizione e spirito patriottico.

Tra i protagonisti più attesi c’è la fanfara Bersagliere “Guglielmo Colombo” di Lecco, guidata dall’entusiasta capo fanfara Luca Losa e presieduta dal neo eletto Stefano Mainetti. La formazione lecchese, carica di aspettative, sfoggerà i suoi ottoni al completo, pronta a far riecheggiare il glorioso motto “Majora viribus audere”.

Il raduno entrerà nel vivo domenica mattina, con l’ammassamento previsto per le 8:00 in Piazza Mercato. Dopo i saluti alle autorità e gli onori alla bandiera, prenderà il via il corteo, che vedrà la partecipazione delle fanfare di Lecco, Lonate Pozzolo e Magenta. Il corteo si snoderà tra le vie del centro storico fino a raggiungere Piazza Ducale, dove l’entrata a “passo di corsa” chiuderà il momento cerimoniale, esaltando l’inconfondibile stile bersaglieresco.

Per chi volesse immergersi nell’atmosfera già da sabato 14 settembre, alle 16:00 è in programma la deposizione delle corone al monumento dei caduti e a quello delle associazioni d’arma, con l’accompagnamento musicale della fanfara “Ambrogio Locatelli” di Abbiategrasso. La giornata si concluderà con il concerto della fanfara “Arturo Scattini” di Bergamo, previsto per le 21:00 in Piazza Ducale.