La rassegna Orientalamente fa segnare un nuovo grande successo

2.600 studenti di 127 classi, frequentanti 34 istituti scolastici statali e paritari di primo grado

“Un’iniziativa fondamentale per la formazione degli studenti e per la crescita del tessuto produttivo del territorio”

LECCO – Si è chiusa sabato 19 ottobre la rassegna Orientalamente – Istruzioni per orientarsi, organizzata dalla Provincia di Lecco in collaborazione, l’Istituto scolastico Lecco 1 Falcone e Borsellino (ente capofila per l’orientamento) e l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco.

La rassegna, tenutasi dal 12 al 19 ottobre al Palataurus di Lecco, ha visto la partecipazione di 2.600 studenti di 127 classi, frequentanti 34 istituti scolastici statali e paritari di primo grado, che a gennaio 2025 dovranno scegliere la scuola superiore.

La rassegna ha accolto oltre 1.000 genitori che hanno potuto chiedere informazioni e dialogare con i docenti nelle 15 aree orientative appositamente allestite; 50 studenti di Ptco (alternanza scuola/lavoro) del Centro di formazione professionale Enaip di Lecco, dei quali 22 in staff e 28 nei laboratori, che hanno partecipato con grande impegno e professionalità, accogliendo e accompagnando gli studenti più giovani; 50 docenti provenienti da 27 istituti di istruzione e formazione di secondo grado e centri di formazione professionale, che si sono alternati nelle aree orientative per dialogare con studenti e genitori; 65 docenti che hanno allestito e gestito 27 laboratori didattici, dove studenti e genitori hanno potuto sperimentare la parte pratica dei percorsi scolastici di secondo grado.

Successo anche per la prima serata de I giovedì della rassegna itineranti, tenutasi il 17 ottobre al Palataurus di Lecco con la partecipazione di molti giovani studenti accompagnati dai genitori, che insieme ai relatori hanno affrontato i temi della delicata scelta dei percorsi superiori e hanno potuto visitare gli spazi orientativi delle aree di indirizzo e dei laboratori, quest’anno particolarmente curati grazie anche agli stand costituiti da materiali eco-sostenibili e abbelliti con aree verdi.

Gli altri incontri si svolgeranno, sempre dalle 20.00 alle 22.00, il 24 ottobre nell’Aula Magna dell’Istituto Marco Polo di Colico, il 7 novembre nella Comunità Montana Valsassina di Barzio, il 14 novembre nell’Aula Magna dell’Istituto Viganò di Merate, il 21 novembre al Palabachelet di Oggiono.

La Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato a Formazione professionale e Istruzione Antonio Leonardo Pasquini hanno espresso grande soddisfazione per l’ottima riuscita della rassegna: “Un ringraziamento particolare ai partner che hanno collaborato con noi per la perfetta riuscita della manifestazione, che riesce a coinvolgere in modo sempre più significativo il mondo scolastico, con i dirigenti, i docenti, gli studenti e le loro famiglie, le associazioni di categoria e le aziende. Orientalamente rappresenta un’iniziativa fondamentale per la formazione degli studenti e per la crescita del tessuto produttivo del territorio. La scelta del futuro scolastico dei nostri giovani è una fase molto delicata, perciò è nostro dovere individuare i percorsi e le attività migliori per supportare i ragazzi e le loro famiglie”.