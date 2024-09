L’Adda come ‘connessione identitaria’, tavola rotonda a Palazzo Paure

Confronto sui progetti per il futuro dei territori

Martedì si parlerà del Contratto di Fiume

LECCO – L’Adda Food Art Valley ha fatto tappa a Lecco questa mattina per un momento istituzionale e di confronto che ha coinvolto non solo gli amministratori del territorio ma anche gli enti e le realtà coinvolte nel più ampio progetto volto a generare una connessione tra montagna, pianura, aree interne e metropolitane e ad attivare una progettualità condivisa nei territori attraversati dal fiume Adda.

L’incontro si è svolto questa mattina, venerdì, a Palazzo Paure, dove si sono alternate alcune tavole rotonde. Presenti il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, la presidente della Provincia Alessandra Hofmann, il presidente di Ersaf Fabio Losio, l’assessore di Regione Lombardia Massimo Sertori e il Sottosegretario Mauro Piazza, oltre che gli esponenti delle province di Sondrio, Bergamo e Monza e Brianza, di Ats Brianza e di altre realtà.

Parlando dell’Adda partendo dalle pagine dei Promessi Sposi il sindaco Gattinoni ha ricordato la necessità di “fare ognuno la propria parte in questo grande progetto di raccordo e valorizzazione del territorio attraversato dal fiume”. La presidente Hofmann ha definito l’Adda come una ‘trama’ su cui costruire la promozione turistica, ma non solo, dei luoghi.

Losio dell’Ersaf ha ripercorso brevemente la genesi del progetto e i corposi investimenti fatti lungo i 313 km del fiume sia per la manutenzione che per facilitare l’interconnessione tra i territori e favorirne la scoperta. “Dobbiamo attivare una progettualità condivisa, interterritoriale e multidisciplinare per creare consapevolezza e appartenenza e sviluppare una visione di sistema anche in vista delle Olimpiadi e Paraolimpiadi del 2026” ha sottolineato. Un concetto ribadito anche dall’assessore Sertori: “L’acqua è il nostro comune denominatore, non smettiamo di impegnarci per tutelare questo patrimonio”. Un “progetto ambizioso” ha concluso Piazza “ma che ci sfida ad unire sempre più le forze, a diversi livelli, per valorizzare le nostre eccellenze”.

La mattinata è proseguita con la testimonianza del fotografo Vincenzo Martegani, autore degli scatti esposti fino al 18 settembre in Piazza Cermenati ‘L’Adda, una visione identitaria’ e con il tavolo sull’avanzamento del programma.

Il prossimo importante appuntamento è in programma martedì 10 settembre sempre a Palazzo Paure, durante il quale verrà presentato il Contratto di Fiume firmato a Lecco lo scorso 25 gennaio. Una preziosa occasione per ragionare sulla valenza del contratto di fiume a livello regionale e territoriale e sull’importanza della risorsa idrica nel contesto di emergenza climatica.