Lavori in corso, le modifiche alla viabilità della settimana a Lecco

Attenzione ai cantieri e alle modifiche alla viabilità

LECCO – Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana il Comune di Lecco segnala quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro di mercoledì 31 luglio, che prevedono dalle 5 alle 15 il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzini (area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3), in via Nazario Sauro e in piazza Garibaldi; la sospensione del senso unico di circolazione e l’istituzione del doppio senso in piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3; il divieto di transito in piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, in via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi e in piazza Garibaldi; il divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico) in via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo e in via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi; la sospensione della rilevazione degli accessi Ztl da via Nazario Sauro; l’obbligo di dare la precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra in via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, la direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti in viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini.

Di seguito le ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana:

via VALSASSINA, istituzione di senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite massimo di velocità 30 km/h sul tratto interessato dai lavori, per un intervento idrico per conto di privati dalle 8 del 29 luglio alle 18 del 2 agosto;

corso MATTEOTTI, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori di riparazione rete gas dal 1° al 2 agosto;

via MONTANARA, altezza civico 15, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori di isolamento rete gas il 29 luglio;

via PASUBIO, restringimento per lavori di isolamento rete gas il 31 luglio;

via PARINI, incrocio via Palestro – Col di Lana parziale restringimento per lavori di realizzazione rotonda dal 29 luglio al 16 agosto;

via CARLO TORRI TARELLI, altezza civico 6 restringimento per lavori di sostituzione chiusino dal 30 al 31 luglio;

via PERPETUA, intersezione con via Conte Attilio restringimento, per lavori di riparazione perdita idrica il 1° agosto;

via PRIVATA MONTI, restringimento per lavori di riparazione perdita idrica il 2 agosto;

corso SAN MICHELE DEL CARSO, altezza civico 45 restringimento per lavori di rimessa in quota chiusino dal 30 al 31 luglio;

via ALLE CAVIATE, restringimento per lavori sulla rete idrica dal 29 al 30 luglio;

viale VALSUGANA, restringimento regolamentato con movieri per lavori sulla rete idrica dal 30 al 31 luglio;

via CALDONE, altezza civico 46, restringimento per posa cavallotti dal 29 luglio al 2 agosto;

via F.LLI TICOZZI, altezza civico 13, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori di riparazione infiltrazioni condominio privato il 29 luglio;

via DEL ROCCOLO, civici 32/43 restringimento regolamentato tramite movieri per lavori di realizzazione rete teleriscaldamento, dal 29 luglio al 9 agosto.

Infine, vi segnaliamo che, in occasione della “Festa di Santa Marta” che si terrà lunedì 29 luglio, saranno istituiti dalle 7 alle 24 il divieto di transito veicolare in piazza Santa Marta e in via Mascari, dal civico 47 al civico 44 e il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Santa Marta.