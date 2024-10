Le realtà educative lecchesi entrano in sinergia con Edu l’Hub

Sottoscritto il Patto Territoriale con il Comune di Lecco per accompagnare la crescita di minori e famiglie

Il progetto avviato presso la scuola Tommaso Grossi e riunisce tante realtà associative del territorio

LECCO – Firmato presso Palazzo delle Paure a Lecco il Patto Territoriale di Collaborazione e Cura “Edu l’Hub” un’importante iniziativa volta a creare sinergie tra le realtà educative del territorio di Lecco.

Il Patto è stato sottoscritto da Scuola secondaria di I grado “Tommaso Grossi” dell’Istituto comprensivo Falcone e Borsellino Lecco 1, Comitato genitori CO.GE Scuola “Tommaso Grossi”, Parrocchia S. Materno di Pescarenico, A.S.D. Rugby Lecco, Corpo Musicale Alessandro Manzoni – Città di Lecco, A.D. Scacchi Boriss Spassky Lecco, Lario Ludens, Impresa sociale Girasole in connessione con il Comune di Lecco.

Alla firma era presente Emanuele Torri, assessore all’Istruzione del Comune di Lecco, che ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione: “Da questa primavera l’Amministrazione Comunale ha avviato un percorso con la scuola Tommaso Grossi e con tante le realtà associative del territorio, al fine di promuovere la crescita complessiva dei ragazzi sul piano scolastico, personale e relazionale, creando opportunità di inclusione e socialità”.

Da questo processo è nato Edu l’Hub che intende sviluppare uno spazio educativo diffuso e percorsi di cittadinanza attiva, attraverso azioni mirate all’accompagnamento della crescita educativa dei minori e delle loro famiglie. Il progetto coinvolge docenti, educatori e volontari delle principali associazioni locali, con interventi innovativi e trasversali, come pomeriggi educativi dedicati a uscite sul territorio o attività laboratoriali.

La scelta di avviare il progetto presso la scuola Tommaso Grossi è strategica, come ha spiegato l’Assessore Torri: “La scuola, essendo situata nel centro della città, intercetta i bisogni di diverse aree e ha mostrato grande interesse per questo progetto. Speriamo che questo modello possa essere replicato in altre parti della città in futuro”.

A conclusione, Emanuele Manzoni, assessore al Welfare del Comune di Lecco, ha dichiarato: “Questo progetto non vuole sostituire ciò che già esiste, ma vuole creare sinergie, condividere visioni, unire le forze e potenziare l’offerta educativa che ognuno di noi porta con sé, in base ai propri ruoli. Scommettiamo sulla comunità, sulle energie e sulle persone”.