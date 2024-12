Lecco. Alla scuola De Amicis laboratori con le discipline Steam

Un approccio educativo che integra diverse discipline per stimolare la curiosità e la creatività

Il prof. Bogdan Novakovic guida gli studenti in un laboratorio con i mattoncini Lego

LECCO – Arriva il secondo appuntamento con le STE(A)M alla Scuola De Amicis dell’IC Falcone e Borsellino di Lecco. Dopo il primo incontro con il prof. Kristóf Fenyvesi dell’Università di Jyväskylä (Finlandia), è la volta del prof. Bogdan Novakovic, ricercatore presso l’Università di Belgrado, esperto in processi di formazione innovativa nel contesto scolastico.

In questo laboratorio, alunne e alunni di tutte le classi, insieme agli insegnanti, saranno protagonisti di un’attività pratica che li porterà a esplorare le discipline STEAM tramite l’uso dei mattoncini Lego. Grazie a questa esperienza, avranno l’opportunità di realizzare semplici costruzioni, stimolando la collaborazione, la creatività e l’applicazione di principi di geometria e fisica. “Un’occasione per avvicinarsi al mondo STEAM e scoprire come rendere i concetti scientifici tanto affascinanti quanto divertenti” spiegano gli organizzatori.

“Un sentito ringraziamento al prof. Matteo Ciastellardi del Politecnico di Milano e alla prof.ssa Giovanna Di Rosario dell’Università Bicocca di Milano, che con grande professionalità, disponibilità ed entusiasmo hanno contribuito in modo determinante a inserire un altro fondamentale tassello nella crescita formativa e umana degli alunni della Scuola De Amicis” concludono il dirigente scolastico, prof. Vittorio Ruberto, e il referente della Scuola De Amicis, Francesco Augurio.